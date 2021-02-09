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LGS'ye kaç gün kaldı 2021? 2021 LGS'ye kaç kişi girecek?

LGS kaç gün kaldı 2021? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Liseye Geçiş Sistemi (LGS) sınavına az bir süre kaldı. İstedikleri liseye yerleşmek isteyen öğrenciler için girilmesi zorunlu olan sınavda adaylar iyi bir puan alabilmek için ter dökecek. Adaylar sınava hazırlanmaya devam ederken bir yandan da LGS’ye kaç gün kaldı sorusuna yanıt arıyor? Peki, 2021 LGS ne zaman? İşte yanıtı...

LGS'ye kaç gün kaldı 2021? 2021 LGS'ye kaç kişi girecek?

Liselere giriş sınavı için MEB son dakika LGS açıklaması geldi. MEB'in sınav tarihini duyurmasıyla LGS'ye kaç gün kaldı sorusu da yanıt buldu. İşte detaylar.

LGS KAÇ GÜN KALDI 2021?

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla 81 ile gönderilen yazıya göre merkezî sınav, 6 Haziran 2021 Pazar günü gerçekleştirilecek. Başvuru tarihleri henüz duyurulmadı. 

MEB'DEN ÖĞRENCİLERE KAYNAK DESTEĞİ

MEB, ilkokul öğrencilerine yönelik 3 bin 500 sorudan oluşan kaynak destek paketi yayımlandı.

KAYNAK DESTEĞİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Bu kapsamda ilkokul 2, 3. ve 4. sınıf düzeyinde 3 bin 500 soru yayımlandı.

2, 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin öğrenmelerinin desteklenmesi amacıyla Türkçe, matematik, hayat bilgisi, fen bilimleri ve sosyal bilgiler derslerinin tüm ünitelerini kapsayan çalışma soruları hazırlandı. Kaynak desteği 2. sınıflar için 785, 3. sınıflar için 1115 ve 4. sınıflar için 1600 çalışma sorusu içeriyor. Yayımlanan kaynak desteğine http://odsgm.meb.gov.tr/ adresinden erişilebiliyor.

LGS'ye kaç gün kaldı 2021? 2021 LGS'ye kaç kişi girecek?

2021 LGS'YE KAÇ KİŞİ GİRECEK?

Bu yıl 8. sınıfta okuyan öğrenci sayısı 1 milyon 240 bin civarında ve LGS 2021'e yaklaşık 1 milyon öğrencinin sınava girmesi bekleniyor. 

LGS'ye kaç gün kaldı 2021? 2021 LGS'ye kaç kişi girecek?

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