LGS'ye kaç gün kaldı 2021? 2021 LGS'ye kaç kişi girecek?

Liselere giriş sınavı için MEB son dakika LGS açıklaması geldi. MEB'in sınav tarihini duyurmasıyla LGS'ye kaç gün kaldı sorusu da yanıt buldu. İşte detaylar.

LGS KAÇ GÜN KALDI 2021?

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla 81 ile gönderilen yazıya göre merkezî sınav, 6 Haziran 2021 Pazar günü gerçekleştirilecek. Başvuru tarihleri henüz duyurulmadı.

MEB'DEN ÖĞRENCİLERE KAYNAK DESTEĞİ

MEB, ilkokul öğrencilerine yönelik 3 bin 500 sorudan oluşan kaynak destek paketi yayımlandı.

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Bu kapsamda ilkokul 2, 3. ve 4. sınıf düzeyinde 3 bin 500 soru yayımlandı.

2, 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin öğrenmelerinin desteklenmesi amacıyla Türkçe, matematik, hayat bilgisi, fen bilimleri ve sosyal bilgiler derslerinin tüm ünitelerini kapsayan çalışma soruları hazırlandı. Kaynak desteği 2. sınıflar için 785, 3. sınıflar için 1115 ve 4. sınıflar için 1600 çalışma sorusu içeriyor. Yayımlanan kaynak desteğine http://odsgm.meb.gov.tr/ adresinden erişilebiliyor.

2021 LGS'YE KAÇ KİŞİ GİRECEK?

Bu yıl 8. sınıfta okuyan öğrenci sayısı 1 milyon 240 bin civarında ve LGS 2021'e yaklaşık 1 milyon öğrencinin sınava girmesi bekleniyor.