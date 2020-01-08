Libya UMH Başkanı Serrac Türkiye ile mutabakat açıklaması

Libya UMH Başkanı Serrac açıklamalarda bulundu.

Serrac açıklamasında "Meşru hükümet olarak herhangi bir ülke ile mutabakat zaptı yapma hakkımız var." ifadesini kullandı.

Türkiye ve BM'nin tanıdığı Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH),27 Aralık'ta "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası" ve "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırasını imzalamıştı.

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