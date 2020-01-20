Libyalı darbeci general Halife Hafter, Berlin'de de aynı şeyi yapmış!

Dün, Berlin'de gerçekleştirilen Libya konferansında Darbeci General Halife Hafter'in, kalıcı bir ateşkes anlaşmasını imzalamayı reddettiği iddia edildi. Hafter'in kimseye haber vermeden cep telefonu da kapatarak Berlin'den ayrıldığı öne sürüldü.

"BERLİN'DEKİ ATEŞKES ANLAŞMASINI REDDEDEN TARAF HAFTER'Dİ"

Bir Rus haber sitesinin İngilizce edisyonunda yer alan iddia, Moskova'daki bir diplomatik kaynağa dayandırıldı. Kaynak, "Berlin'de ateşkes anlaşmasını reddeden taraf Hafter'di. Tuhaf davrandı; telefonunu kapattı, temas kurmadı ve kimseye haber vermeden gitti" dedi.

HAFTER, GEÇEN HAFTA DA JETİNE ATLAYIP MOSKOVA'YI TERK ETMİŞTİ

Hafter, geçtiğimiz hafta başında Türkiye'yle Rusya'nın Moskova'da masaya koyduğu ateşkes anlaşmasını da imzalamamıştı. Trablus hükümetinin Başbakanı Fayez Serrac'ın metni imzalamasına rağmen, Hafter önce sabaha kadar süre istemiş, ardından da jetine atlayıp Moskova'yı terk etmişti.

Bu gelişmenin ardından dün Berlin'de Türkiye dahil 12 ülkenin katılımıyla düzenlenen konferansta da, Serrac ile Hafter yüzyüze görüşmedi. Kalıcı ateşkes için somut bir anlama imzalanmadan son bulan konferansın kapanış bildirisinde, Birleşmiş Milletler'in Libya'ya yönelik silah ambargosunun güçlendirilmesi, ambargoyu delenlere yaptırım uygulanması, Libya'daki yerel silahlı güçlere dışarıdan destek verilmemesi ve sürecin, yeni kurulacak komitelerle ilerletilmesi kararları yer almıştı. Ev sahibi Almanya, önümüzdeki ayın ilk günlerinde dışişleri bakanları düzeyinde bir toplantı daha yapılacağını açıklamıştı.