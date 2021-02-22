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Lise birinci dönem notları nasıl verilecek 2021?

Lise öğrencileri sosyal medya üzerinden sınavlarının iptalini isterken Milli Eğitim Bakanlığı, sınavların yüz yüze yapılmasında kararlı. Sınavların iptalinin ve ya ertelenmesinin söz konusu olmadığı bildirildi. Lise öğrencileri önümüzdeki günlerde birinci dönem sınavlarını okullarında yapacak. Peki Lise birinci dönem notları nasıl verilecek 2021? Sınavlarda hangi konular çıkacak? İşte detaylar...

Lise birinci dönem notları nasıl verilecek 2021?

Koronavirüs salgını nedeniyle birinci dönem dersleri uzaktan eğitim şeklinde verildi. Birinci dönem sınavları kısmen tamamlansa da hala yapılmayan sınavlar mevcut. Kalan sınavların da ikinci dönem yapılması kararlaştırıldı. Sınavların tamamlanamaması nedeniyle dönem notları da henüz verilmiş değil. Bu nedeniyle öğrenciler Lise birinci dönem notları nasıl verilecek 2021? sorusuna yanıt arıyor. 

LİSE BİRİNCİ DÖNEM NOTLARI NASIL VERİLECEK?

Birinci dönem sona erdi ancak öğrenciler salgın nedeniyle sınavlarını olamadı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, son açıklamasında 1 Mart'ta okulların açılacağını duyurdu. Selçuk, 1 Mart'tan itibaren 2 haftayı geçmeyecek şekilde lise öğrencilerinin birinci dönemdeki sınavlarını olacağını söyledi. 

Güz dönemin derslerinin sınavlarına girmeyen lise öğrencilerin, diploma notu da belli olmamıştı. Sınavlardan sonra lise öğrencilerinin birinci dönem notlarının 19 Mart Cuma gününe kadar e-Okul sistemine işleneceği ve tamamlanacağı belirtildi.

LİSE BİRİNCİ DÖNEM SINAVLARI HANGİ KONULARDAN OLUŞUYOR?

Sınavlarda öğrenciler 1 Kasım 2020’ye kadar işlenen konulardan sorumlu tutulacak. Bu sayede liseliler, birinci dönem notlarını 1 Kasım’a kadar gördükleri yerlerden sınava girerek alabilecekler.

Okullarda yapılacak olan sınavlara giremeyen ve mazereti kabul edilen öğrenciler, eğitim kurumunun belirlediği bir tarihte giremedikleri sınavlarına girebilecek. Öte yandan sınav tarihleri bir hafta önceden duyurulacak. Sınavlar ile tüm detaylı bilgiler, e-Okul Sistemine işlenecek.

LİSELİLER SINAVLARIN İPTALİNİ İSTİYOR!

Liseliler, birinci dönem giremedikleri okul sınavlarının iptal olmasını istiyor. Öğrenci ve velileri sosyal medyada “lise sınavları iptal olsun” kampanyası başlattı. Ziya Selçuk, konuya ilişkin açıklamada bulundu. Detaylar için aşağıdaki haberimize geçebilirsiniz. 

Sınavlar ertelenecek mi 2021? Lise sınavları iptal mi 2021?Sınavlar ertelenecek mi 2021? Lise sınavları iptal mi 2021?

 

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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