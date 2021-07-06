Lise nakil boş kontenjanları 2021 | LGS nakil taban puanları 2021 | Sınavlı sınavsız nakil puanları

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) düzenlenen 2021 LGS sınavı 6 Haziran'da merkezi olarak uygulandı. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sonuçları 30 Haziran'da açıklandı. 5 Temmuz itibariyle de milyonlarca öğrenci tercihlerini vermeye başladı. Tercihler 16 Temmuz saat 17.00'ye kadar alınacak. Tercih döneminde Lise nakil boş kontenjanları, LGS nakil taban puanları, Sınavlı sınavsız nakil puanları bir hayli merak edildi. Bizler de konuya ilişkin bilgilere haberimizde yer verdik. İşte tüm detaylar!

LİSE NAKİL BOŞ KONTENJANLARI 2021

Sınavlı öğrenci alan ortaöğretim kurumlarında nakil işlemleri için boş kontenjan ve sınavlı okul taban puan bilgilerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://eokulyd.meb.gov.tr/

Sınavsız öğrenci alan ortaöğretim kurumlarında nakil işlemleri için boş kontenjan bilgilerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://eokulyd.meb.gov.tr/

LİSE NAKİLLERİ NASIL YAPILACAK?

LGS yerleştirmelerinde yerleştirmeye esas nakiller iki dönemde gerçekleştirilecek. Merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için de en fazla 3 okul tercihi yapılabilirsiniz.

Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullara tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin, yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu olmayacak.

Fakat yaptığı tercihlerden herhangi birine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla en fazla 3 okul tercih edebilecek.

Tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilirsiniz.

2021 LGS TERCİH TAKVİMİ

*Yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvuruları 26- 30 Temmuz tarihlerinde alınacak.

*Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 2 Ağustos 2021 tarihinde ilan edilecek.

*Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 2-6 Ağustos 2021 tarihlerinde alınacak.

*Yerleştirmeye esas 2. nakil başvuru sonuçları 9 Ağustos 2021 tarihinde ilan edilecek.

*9-13 Ağustos 2021 – Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması

*20 Ağustos 2021 – İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmelerinin Tamamlanması

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