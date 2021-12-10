Lisede mide bulandıran olay! Ücretli öğretmen, ailelerin şikayette bulunması sonrası görevden alındı

İzmir’in Torbalı ilçesine bağlı Ayrancılar Mahallesi’nde bulunan bir lisede 7 öğrenci, ücretli öğretmen S.E tarafından taciz edildiklerini öne sürdü. İddialar sonrası aileler, cinsel taciz suçlamasıyla, Ayrancılar Jandarma Karakol Komutanlığına giderek öğretmen S.E. hakkında şikayetçi oldu.

İDDİALAR SONRASI GÖZALTINA ALINDI

Söz konusu lisede ücretli öğretmenlik yapan S.E., polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak sorgulanmak üzere karakola götürüldü.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Şüpheli S.E., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkarak suçlamaları reddeden öğretmen, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

TEDBİREN GÖREVİNE SON VERİLDİ

Öte yandan olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, okulda ücretli öğretmenlik yaptığı öğrenilen S.E.’nin, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından tedbiren görevine son verildiği bildirildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.