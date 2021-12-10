Show TV canlı yayın Aziz 6. bölüm full, tek parça izle | Aziz son bölüm Youtube izleFOX TV Aşk Mantık İntikam 25. bölüm full, tek parça izle | Aşk Mantık İntikam son bölüm Youtube izleStar TV canlı yayın Kaderimin Oyunu 2. bölüm full, tek parça izle | Kaderimin Oyunu son bölüm Youtube izleKanal D canlı yayın Arka Sokaklar 607. bölüm full, tek parça izle | Arka Sokaklar son bölüm Youtube izleTV8 canlı yayın Kırmızı Oda 55. bölüm full, tek parça izle | Kırmızı Oda son bölüm Youtube izle'Terörü bu topraklardan temizleyeceğim' diyen Kılıçdaroğlu alay konusu oldu: Terörü örgütleyen siyasi parti ile birlikte olup terörü temizleyemezsinSon dakika: 10 Aralık 2021 Cuma Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Son 24 saat korona tablosuTFF 1. Lig: Gençlerbirliği - Denizlispor maçı canlı izle | TRT Avaz canlı yayın izle linkiSüper Lig: Altay - Hatayspor maçı canlı izle | Bein Sports 1 canlı yayın izle linkiRoze ne demek, TDK'ya göre Roze kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?
İstanbul17 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Lisede mide bulandıran olay! Ücretli öğretmen, ailelerin şikayette bulunması sonrası görevden alındı

Lisede mide bulandıran olay! Ücretli öğretmen, ailelerin şikayette bulunması sonrası görevden alındı

Olay, İzmir’in Torbalı ilçesine bağlı Ayrancılar Mahallesi’ndeki bir lisede meydana geldi. Mide bulandıran iddiaların ardından ücretli öğretmen S.E. tedbiren görevden alındı. İşte detaylar...

Lisede mide bulandıran olay! Ücretli öğretmen, ailelerin şikayette bulunması sonrası görevden alındı

İzmir’in Torbalı ilçesine bağlı Ayrancılar Mahallesi’nde bulunan bir lisede 7 öğrenci, ücretli öğretmen S.E tarafından taciz edildiklerini öne sürdü. İddialar sonrası aileler, cinsel taciz suçlamasıyla, Ayrancılar Jandarma Karakol Komutanlığına giderek öğretmen S.E. hakkında şikayetçi oldu.

İDDİALAR SONRASI GÖZALTINA ALINDI

Söz konusu lisede ücretli öğretmenlik yapan S.E., polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak sorgulanmak üzere karakola götürüldü.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Şüpheli S.E., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkarak suçlamaları reddeden öğretmen, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Lisede mide bulandıran olay! Ücretli öğretmen, ailelerin şikayette bulunması sonrası görevden alındı

TEDBİREN GÖREVİNE SON VERİLDİ

Öte yandan olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, okulda ücretli öğretmenlik yaptığı öğrenilen S.E.’nin, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından tedbiren görevine son verildiği bildirildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT