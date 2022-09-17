Liyakati getireceklerdi! İBB'de bir kişinin 3 birimde müdürlük yaptığı ortaya çıktı! "Bir kişiye kaç müdürlük düşüyor?"

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, her fırsatta liyakat vurgusu yapsa da İBB'de durumlar tam tersi işliyor. Bunun bir örneği de İBB'de görev yapan Sinan Gündüz isimli kişinin 3 birimde müdür olarak görev yapması oldu.

3 BİRİMDE MÜDÜRLÜK YAPIYOR

Sinan Gündüz isimli şahsın, İBB İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğünün yanı sıra Kalite ve Yönetim Sistemleri Şube Müdürü hem de Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürü olarak görev yaptığı görüldü.

"NEDEN KADROLARI BİR KİŞİDE TUTUYORSUNUZ?"

Bunun üzerine sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan AK Parti İstanbul Başkan Yardımcısı Fahri Şahin, Ekrem İmamoğlu'nu eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

"CHP’li İBB Başkanına soruyorum; Sayın İmamoğlu, İBB’de bir kişiye kaç müdürlük düşüyor? Neden kadroları bir kişide tutuyorsunuz? Neden memurlarınıza görev vermiyorsunuz?"

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