Lojistik liman Rize'yi Uçuracak, yapımı devam eden liman kenti lojistik cazibe merkezi haline getirecek

Geçtiğimiz aylarda temeli Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılan Rize'nin İyidere ilçesinde deniz dolgusu üzerinde yapımına devam edilen Lojistik Merkezi limanın kente çok önemli ekonomik katkıda bulunarak cazibe merkezi haline getirecek.

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Lojistik liman Rize'yi Uçuracak, yapımı devam eden liman kenti lojistik cazibe merkezi haline getirecek

Türkiye'nin doğusu, orta Asya ve orta doğu üzerinden gelecek kara yolu ticari yük taşımacılığı Rize, İyidere'de kurulmakta olan lojistik liman ile deniz yolu taşımacılığı vasıtalarıyla tüm dünyaya açılması planlanıyor.

Rize'nin İyidere ilçesinde deniz dolgusu üzerinde yapımına başlanan Lojistik Merkezi kenti cazibe merkezi haline getirecek.

Rize'de yapımı devam eden İyidere Lojistik Merkezi'nin tamamlanmasının ardından Rize-Artvin Havalimanı ve Rize'nin doğu ve Güneydoğu'ya açılan kapısı olan Ovit Tüneli ile entegre olması hedefleniyor. İnşaatı devam eden lojistik merkezinin Rize'ye cazibe merkezi haline getireceğini belirten AK Parti Rize İl Başkanı İshak Alim, "Lojistik merkezi bizim için önemli. Bazıları da Lojistik Merkezinin havalimanından bile önemli olduğunu söylüyor. Lojistik merkezinin tamamlanmasıyla beraber havalimanımızla inşallah daha sonrasında bir tren yoluyla birlikte ilimiz bir cazibe merkezi haline gelecek. Şehirler arası değil ülkeler arası bağlantısında cazibe merkezi haline gelecek bir hürriyete kavuşacağız. Havayolu, deniz yolu ve raylı sistemle beraber bütün bu alanların tamamlanması ile Rize'nin hakikaten bambaşka bir çehreye bürüneceği bir zaman dilimi geliyor. Bunların tamamlanmasıyla ilgili sıkı çalışmalar devam ediyor. Lojistik merkez inşallah hızlı bir şekilde tamamlanacak. İkizdere'den eski yolla Ovit'e gidecekseniz bu yolların hiçbir anlamı kalmaz. Dolayısıyla bu projelerin hızlı bir şekilde yapılması için bizler yakinen takip ediyoruz. Bütün bunlar tamamlandığında Rize'miz bambaşka bir çehreye, hürriyete kavuşacak" şeklinde konuştu.

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