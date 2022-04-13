Lokman Çağırıcı kimdir? Kaç yaşında, nereli? Hangi partiden? Lokman Çağırıcı neden istifa etti? İşte biyografisi

15 yıldan bu yana Bağcılar Belediye Başkanlığı görevini sürdüren Lokman Çağırıcı, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, gençlik yıllarından bu yana siyasetin farklı kademelerinde görev aldığına değindi. Lokman Çağırıcı'nın belediye başkanlığı görevinden istifa ettiğini duyurması sosyal medyada da çok konuşulurken bunun üzerine "Lokman Çağırıcı kimdir? Kaç yaşında, nereli? Hangi partiden? Lokman Çağırıcı neden istifa etti? " sorularının yanıtları haberimizde...

LOKMAN ÇAĞIRICI KİMDİR? KAÇ YAŞINDA, NERELİ? LOKMAN ÇAĞIRICI BİYOGRAFİSİ

Lokman Çağırıcı, 1965 yılında Giresun’un Bulancak ilçesinde doğdu. 1978 yılından itibaren Bağcılar Mahmutbey Mahallesi´nde ikamet etmeye başlayan Lokman Çağırıcı, 1990 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Endüstri Mühendisliği Bölümü´nden mezun oldu. 1999 yılına kadar çeşitli kurumlarda üst düzey yöneticilik yapan ve ticaretle uğraşan Çağırıcı özel sektördeki çalışmalarının yanı sıra 1990 yılından itibaren siyasete adım attı. 1999 yılında Bağcılar Belediye Meclis Üyesi seçilen Çağırıcı 11 Mayıs 2007´ye kadar Meclis Üyeliği ve Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüttü.

Bağcılar´ın Kurucu Belediye Başkanı Feyzullah Kıyıklık´ın Mayıs 2007 Genel Seçimleri'nde AK Parti İstanbul Milletvekili olması üzerine, Belediye Meclisi tarafından Bağcılar Belediye Başkanlığı'na seçildi.

29 Mart 2009'daki Yerel Seçimlerde Belediye Başkanlığı görevine seçilen Çağırıcı, 30 Mart 2014 Yerel Seçimleri'nde de yüzde 57.25 oy alarak Bağcılar'a belediye başkanı oldu. 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde yeniden aday olan ve yüzde 57.89 oy oranına ulaşan Çağırıcı, 3. kez Bağcılar Belediye Başkanlığı görevine seçildi.

Çağırıcı, Bağcılar Belediye Başkanlığı görevinin yanı sıra; Bağcılar Amatör Spor Kulüpleri Birliği Başkanlığı, Marmara Belediyeler Birliği Encümen Üyeliği, Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkan Yardımcısı, Güneydoğu Avrupa Yerel Yönetim Birlikleri Ağı NALAS'ın 2. Başkan Vekili, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) Konseyi Üyesi, Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi (WALD) Mütevelli Heyeti Üyesi, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Üyeliği görevlerini de üstlenmiş bulunuyor. Çağırıcı, evli ve dört çocuk babasıdır.

LOKMAN ÇAĞIRICI HANGİ PARTİDEN? LOKMAN ÇAĞIRICI NEDEN İSTİFA ETTİ?

AK Partili olan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı kalp sorunlarının tekrar etmesi üzerine belediye başkanlığı görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Çağırıcı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Gençliğimin ilk yıllarından itibaren siyasetin farklı kademelerinde ülkeme ve milletine hizmet ettim. Görev yürüttüğüm tüm kademelerde, 'görev istenmez verilir' şuuruyla hareket ederek, makama değil hizmete talip oldum.

15 yıldır Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleri ve Bağcılar halkımızın teveccühleriyle, Bağcılar Belediye Başkanlığı görevini yürüttüm. Görevim boyunca, yol ve dava arkadaşlarım ile birlikte Bağcılar'ımızın yüce gönüllü insanlarına hizmet etmenin gurur ve heyecanını yaşadım.

Daha önce mevcut olan kalp sorunlarımın tekrarlaması sonucu, beni çok sevdiğim Bağcılar halkına hizmetten alıkoyacağı gerçeğiyle karşı karşıya kaldım. Kıymetli hekimlerinizle yaptığımız istişareler neticesinde, görevi bırakmam gerektiği kanaatine vardım. Dolayısıyla 13.04.2022 tarihi itibarıyla Bağcılar Belediye Başkanlığı görevimden istifa etme kararı aldım.

Hayatımın en verimli yıllarını Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la yol arkadaşı olarak millete hizmet yolunda geçirmemizi nasip eden Rabbime şükrediyorum. Rabbim sağlık verdiği sürece, liderimin ve partimin yanında olacağımın bilinmesini ister, tüm gönül dostlarımdan dua beklerim. Saygılarımla."

Sosyal medya hesabından duyurdu! AK Partili Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, görevinden istifa etti