Luka Krajnc kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Krajnc Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luka Krajnc adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luka Krajnc Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luka Krajnc 19 Eylül 1994 tarihinde Ptuj şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luka Krajnc Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LG Group Srl yapmaktadır. Luka Krajnc, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hannover 96 futbol takımında oynamaktadır. Hannover 96 takımına 24 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Luka Krajnc'nin Hannover 96 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Luka Krajnc Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/luka_krajnc/

Luka Krajnc Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luka Krajnc isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Luka Krajnc Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luka Krajnc futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Genoa U19

3 Temmuz 2013 yılında Cesena

30 Haziran 2014 yılında Genoa

16 Temmuz 2014 yılında Cesena

1 Temmuz 2015 yılında Genoa

14 Temmuz 2015 yılında Cagliari

31 Ağu 2016 yılında Sampdoria

9 Ocak 2017 yılında Cagliari

10 Ocak 2017 yılında Frosinone

30 Haziran 2018 yılında Cagliari

1 Temmuz 2018 yılında Frosinone

29 Eylül 2020 yılında F. Düsseldorf

30 Haziran 2021 yılında Frosinone

24 Ağu 2021 yılında Hannover

Luka Krajnc Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luka Krajnc şuan Hannover 96 takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Luka Krajnc Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Maribor, Genoa

Slovenya takımında 23 numaralı formasıyla 30 Mart 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Slovenya U21 takımında 6 numaralı formasıyla 15 Ağu 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 2 gol atmıştır.

Slovenya U19 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 1 gol atmıştır.

Slovenya U17 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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