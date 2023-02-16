Max Besuschkow kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Max Besuschkow Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Max Besuschkow kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Max Besuschkow ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Max Besuschkow kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Max Besuschkow Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Max Besuschkow adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Max Besuschkow Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Max Besuschkow 31 Mayıs 1997 tarihinde Tübingen şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Almanya,Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Максим Александрович Безушков şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Max Besuschkow Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Haspel Sportconsulting yapmaktadır. Max Besuschkow, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hannover 96 futbol takımında oynamaktadır. Hannover 96 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Max Besuschkow'nin Hannover 96 ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Max Besuschkow Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/maxbesuschkow/

Max Besuschkowboyu ve yaşı kaç

Max Besuschkow Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Max Besuschkow isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Max Besuschkow Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Max Besuschkow futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Stuttgart U17

1 Temmuz 2014 yılında VfB Stuttg. U19

1 Temmuz 2015 yılında Stuttgart II

3 Ocak 2017 yılında E. Frankfurt

31 Ocak 2018 yılında Kiel

30 Haziran 2018 yılında E. Frankfurt

23 Temmuz 2018 yılında Union SG

30 Haziran 2019 yılında E. Frankfurt

1 Temmuz 2019 yılında Regensburg

1 Temmuz 2022 yılında Hannover

Max Besuschkow kimdir

Max Besuschkow Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Max Besuschkow şuan Hannover 96 takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Rottenburg (2002–2006), VfB Stuttgart (2006–2015)

Max Besuschkow Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Almanya U18 takımında 8 numaralı formasıyla 13 Kasım 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Almanya U17 takımında 10 numaralı formasıyla 11 Eylül 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 2 gol atmıştır.

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Max Besuschkow nereli

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