Lütesyum ne demek, TDK'ya göre Lütesyum kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Lütesyum ne demek? Lütesyum TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi lütesyum kelimesi. Peki lütesyum ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre lütesyum nedir, lütesyum kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

LÜTESYUM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Lütesyum kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Lütesyum kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre lütesyum kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Atom numarası 71, atom ağırlığı 175 olan, iterbiyumun çözüşmesi ile oluşan, renksiz tuzlar veren, henüz uygulama alanı olmayan çok ender bir element (simgesi Lu)

