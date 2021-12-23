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  3. Maç sonrası gergin anlar! Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek sahaya girip hakemin üzerine yürüdü

Maç sonrası gergin anlar! Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek sahaya girip hakemin üzerine yürüdü

Spor Toto Süper Lig’in 18.haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile Yukatel Kayserispor kozlarını paylaştı. Maç 2-2 berabere sona erdi. Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, Yukatel Kayserispor maçının bitiş düdüğü ile birlikte sahaya girerek maçın hakemi Hüseyin Göçek'e saldırmaya çalıştı.

Spor Toto Süper Lig’in 18.haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile Yukatel Kayserispor karşı karşıya geldi.

2-2 eşitlik olan maçta bitiş düdüğünden sonra Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek saha içerisine girerek hakem Hüseyin Göçek'e saldırmaya çalıştı.

HAKEM HÜSEYİN GÖKÇEK YAKLAŞIK 20 DAKİKA SAHADAN ÇIKAMADI

Göçek'e tepki gösteren Gevrek'i güvenlik güçleri önledi. Saha içerisinde polis ekipleri tarafından korunan hakem Hüseyin Göçek, yaklaşık 20 dakika sahadan çıkamadı.

Başkan Adil Gevrek sahadan ayrılmazken, maçın hakemi Hüseyin Göçek beraberindeki yan hakemlerle birlikte saha içerisinden polisler eşliğinde çıkarıldı. Sarı siyahlı taraftarlar ise "Adil istifa", "Yönetim istifa" diyerek tepkilerini gösterdi.

{TITLE_STRIP}Yeni Malatyaspor 2 - 2 Kayserispor | MAÇ SONUCU

Maç sonrası gergin anlar! Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek sahaya girip hakemin üzerine yürüdü

ADİL GEVREK KİMDİR?

Adil Gevrek Malatya'da dünyaya geldi. 12 yaşında İstanbul'a gelen Adil Gevrek, burada 23 yaşına kadar tekstil sektörünün, 23 yaşından sonra ise plastik sektörünün çeşitli kollarında çalıştı.

Adil Gevrek, hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

{TITLE_STRIP}Adil Gevrek kimdir?

Berkem Temizel
Gece Editörü
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