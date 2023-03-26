Macron geri adım atmadı! Emeklilik reformunu geri çekmeyeceğini açıkladı!

Fransa hükümetin, emeklilik reformuna ilişkin önemli bir açıklamada bulundu. Hükümet Sözcüsü Olivier Veran, Fransız Journal De Dimanche (JDD) gazetesine yaptığı açıklamada protestolara sebep olsa da reformu geri çekmeyeceklerini belirtti.

HÜKÜMET REFORMU ONAYLAYCAK

Sözcü Veran,"Şiddetin haklı veya müsamaha gösterilebilir bir tepki olacağı fikrinin yerleşmesine müsaade edemeyiz. Emeklilik reformu, reformun emekliliği gibi bir duruma düşmeyecek." ifadesini kullandı.

Fransa'da gelecekte kendileri veya sonraki hükümetlerin yapacağı başka reformlar olacağına dikkati çeken Veran, "Gelecekteki reformlar arasında da bazıları istenmeyecek ama meşru parlamentonun demokratik olarak onaylacağı ve ülkenin geleceği için gerekli olan reformlar olacak." değerlendirmesinde bulundu.

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457 KİŞİ GÖZ ALTINA ALINDI

16 Mart'ta başlayan Emeklilik reformuna karşı çıkan göstericiler ülkeyi savaş alanına çevirmiş polis ekiplerinin müdahalesi etki etmedi. Geçtiğimiz gün ise yaşanan olaylar ve iç karışıklıklar sebebiyle toplamda 457 kişinin de gözaltına alındığı öğrenildi.