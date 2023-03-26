Macron kimse fark etmez diye düşündü! Pahalılıktan bahsederken milyonluk saatini gizlice çıkardı!

Fransa da günlerdir süren protestolar sonrası Devlet Başkanı Emanuel Macron bir televizyon programında soruları yanıtladı. Pahalılık hakkında konuşulurken Macron kolundaki 80 bin euro değerindeki saatini gizlice çıkarttığı görüldü.

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Macron kimse fark etmez diye düşündü! Pahalılıktan bahsederken milyonluk saatini gizlice çıkardı!

Fransa Hükümeti emeklilik yaşını kademeli olarak 64'e yükseltmesi tüm ülkeyi ayağa kaldırdı. Fransa tam bir kaos alanına dönmüşken işçiler ve memurlar iş bıraktı, sokaklar çöp yığınına döndü. Halk maddi güçleri olmadığını dile getirirken protestolar giderek şiddetini artırmaya başladı.

GİZLİCE SAATİNİ ÇIKARTTI KAMERALARA YAKALANDI

Son olarak Fransa Başkanı Emanuel Macron France 2 ve TF1 televizyon kanalına katılmış spikerlerin sorularını yanıtladı. Macron ülke genelinde yaşanan pahalılık hakkında konuşurken bir anda kolundaki saatini fark etti ve ellerini gizlice masanın altına yerleştirerek saatini çıkartmaya çalıştı. Saati çıkartmasının ardındansa ellerini masanın üzerine tekrar yerleştirerek konuşmasına devam etti. Macron'un bu hareketi birçok izleyicinin dikkatinden kaçmadı ve tüm dünya basınında gündem oldu. Saatin ise 80 bin Euro olduğu öğrenildi.

Macron kimse fark etmez diye düşündü! Pahalılıktan bahsederken milyonluk saatini gizlice çıkardı!

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