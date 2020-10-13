Magnum çekiliş 2020 ne zaman? Magnum çekiliş kim kazandı? Magnum çekiliş sonuçları soruları şu sıralar internet mecrasında çokça bakılmaya başladı. Bu soruların cevaplarını ve daha fazlasını haberimizde öğrenebilirsiniz.

MAGNUM ÇEKİLİŞ 2020 NE ZAMAN?

Çekiliş, bugün (13 Ekim 2020) saat 11.00'da noter huzurunda ve isteyen herkesin katılımına açık olarak gerçekleştirildi.

MAGNUM PORSCHE ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. Kazanan talihliler 17.10.2020 tarihli Hürriyet Gazetesi Cumartesi Eki Türkiye baskısında duyurulacaktır. Asil ve yedek talihlilere taahhütlü posta yolu ile tebligat yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerden Unilever Sanayi ve Ticaret Türk A.Ş sorumlu tutulamaz. Katılımcının ikramiye kazanması durumunda, adres bilgileri eksik veya bilinmiyor ise gazetede yapılan ilan tebliğ için yeterlidir.

MAGNUM ÇEKİLİŞİ İKRAMİYESİ ÖZELLİKLERİ NELER?

Çekilişle belirlenecek 2 kişi Porsche Cayman 1998cc 300hp Benzinli 2019 Model Otomobil (birim piyasa değeri: 801.966,89 TL) ikramiyesi kazanacaktır. İkramiye özellikleri belirtilen içeriktedir. İkramiye görselleri ile verilecek ikramiyenin renk ve özellikleri farklılık gösterebilir. KDV ve ÖTV dışında ikramiye ile ilgili tüm vergiler ve yasal yükümlülükler talihlilere aittir.

MAGNUM ÇEKİLİŞE KATILMA SÜRELERİ

Kampanya 1 Nisan ile 30 Eylül saat 23:59'a kadar geçerli olacak. Kampanyaya katılmak için promosyonlu Magnum (Classic, Badem, Beyaz, Antep Fıstık, Double Çikolata, Double Karadut&Böğürtlen, Cookie, Yakut) ya da Magnum Mini (Mini Classic-Badem-Beyaz, Mini Classic-Antep Fıstık-Fındık, Mini Classic, Mini Badem, Mini Double Karadut&Böğürtlen-Çikolata-Karamel, Mini Cookie&Badem, Mini Beyaz&Classic, Mini Yakut&Beyaz) ürünlerinden satın alınması gerekiyor.

Kampanyaya SMS ile veya internet sitesindeki form doldurularak katılım sağlanabildi. Kampanyaya dahil Magnum ürünlerinin çubuklarının üzerinde bulunan özgün katılım şifresini, ad, soyad ve adresinizi kelime aralarında birer boşluk bırakarak tüm operatörlerden 2992 kısa mesaj servis numarasına kısa mesaj ile göndererek, www.magnum.com.tr web sitesi ya da Magnum iPhone, Android uygulamalarında ilgili alana GSM No, Ad, Soyad, Adres ve katılım şifresi bilgilerini girerek kampanyaya katılım sağlanabildi.

MAGNUM ÇEKİLİŞ KİM KAZANDI?

2020 Magnum Porsche çekiliş sonuçları gerçekleşen çekilişin tamamlanması ile birlikte netlik kazandı. Çekilişin ardından açıklanan asil ve yedek numaralar şu şekilde oldu;

18541333- Murat Satılmış/Kastamonu

07711700- Emir Yiğit/İstanbul

Yedek talihliler şu şekilde;

14021349- Sevgi Bozkurt/İstanbul

03093983- Hüseyin Coşkun/Karabük

KAZANAN TALİHLİLERİN İZLEMESİ GEREKEN ADIMLAR

Asil talihliler, başvuru için en geç 04.11.2020; yedek talihliler ise, en geç 19.11.2020 tarihine kadar kimlik fotokopileri, ikramiye kazandıkları okunabilir şifreli ürün çubukları ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.tr'ye veya U2 Tanıtım'a başvurmaları başvurmaları halinde ikramiyelerini teslim almaya hak kazanacaklardır. Bu tarihlere kadar sunmazlarsa ikramiyelerini teslim alamazlar. İkramiye tesliminde, ikramiye kazanılan okunabilir şifreli ürün çubuğu ibrazı zorunludur. Şifreli ürün çubuğunun okunabilir şekilde saklanması katılımcıların sorumluluğundadır. İkramiye, çekilişle belirlenen talihlilere başvuru ve devir işlemleri tamamlandıktan sonra taahhüt edildiği şekilde verilecektir.

ŞİFRELİ ÇUBUĞUN SAKLANMASI GEREKİYOR

Kampanyada hediyeyi kazanmanız halinde şifreli ürün çubuğunun ibraz edilmesi isteneceğinden talihliler açıklanana kadar şifreli çubuğu okunabilir şekilde saklamanız gerekmektedir.





GEÇTİĞİMİZ YIL KİM KAZANMIŞTI?

Magnum çekiliş sonuçları geçtiğimiz yıl Ağrı ve İzmir'den iki kişiyi Maserati sahibi yapmıştı.

Birinci asil talihli, Ağrı'dan Emrah Kılıç oldu. İkinci asil talihli ise İzmir'den Abdullah Sait Oruç olmuştu..

Yedek talihlilerden ilki ise Ankara'dan Seda Ünal, yedek talihlilerden ikincisi ise İstanbul'dan Ercan Eryaz olmuştu.