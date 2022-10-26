Mahkemede yurt dışı yasağına itiraz etmişti! Şarkıcı Gülşen hakkında flaş karar!

Şarkıcı Gülşen'in geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen mahkemede devam ettirilen yurt dışı yasağı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

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Mahkemede yurt dışı yasağına itiraz etmişti! Şarkıcı Gülşen hakkında flaş karar!

30 Nisan 2022'de vermiş olduğu bir konserde imam hatiplilere yönelik sarf ettiği sözlerden dolayı gözaltına alınan ardından kısa bir süre tutuklu kalan Gülşen geçtiğimiz haftalarda serbest bırakıldı. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan hakkında dava açılan şarkıcı Gülşen, geçtiğimiz günlerde hakim karşısına çıkarak savunma yaptı.

Mahkemede yurt dışı yasağına itiraz etmişti! Şarkıcı Gülşen hakkında flaş karar!

"MAĞDURİYETİN GİDERİLMESİNİ İSTİYORUM"

Gülşen mahkemede savunmasını yaptıktan sonra devam eden yurt dışı yasağından dolayı "Videonun 4 ay sonra ortaya çıkarılması yayılması ertesi gün linç kampanyası başlatılması ve cezaevine girmem bir gün sürdü. Ben bütün bunları hayatta Gülşen olarak var olmamın cezalandırılması olarak görüyorum. Manevi olarak çok orantısız bedellere maruz kaldım. 5 gün Bakırköy cezaevi 15 gün evde olmak üzere 20 gün hapis cezası aldım. En kötüsü oğlum İspanyada. 5 yaşındaki çocuğumdan uzak kaldım. Eşimin işleri nedeniyle ben ondan, o benden mahrumdur. 50 kadar konser iptal oldu. Bunların tazminleri gerekiyordu ve ödendi. Sahnede ve arkasında kalan arkadaşlarımın da mağduriyetlerini karşıladım. Yurt dışı yasağı nedeniyle oradaki konserlerime gidemiyorum. Yeni konserler planlayamıyorum. Bu mağduriyetimin giderilmesini istiyorum. Bunu ailem, iş arkadaşlarım için de istiyorum.." şeklinde konuşmuştu. Mahkeme sonrasında "en yakın karakola imza verme" şeklindeki adli kontrolü kaldırılan Gülşen'in yurt dışına çıkma yasağının devamlılığına karar verilmişti.

Mahkemede yurt dışı yasağına itiraz etmişti! Şarkıcı Gülşen hakkında flaş karar! Mahkemede yurt dışı yasağına itiraz etmişti! Şarkıcı Gülşen hakkında flaş karar!

YURT DIŞI YASAĞI KALDIRILDI

Gülşen'in avukatı Emek Emre alınan karardan sonra yurtdışına çıkış yasağının kaldırılması için İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne itirazda bulundu. Mahkeme, bugün itirazı kabul ederek yurtdışına çıkış yasağını tedbirinin güvence miktarı olarak 250 bin TL yatırıldığı takdirde kaldırılmasına karar verdi.

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