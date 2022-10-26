Son dakika | İran'da Şah Çerağ türbesine silahlı saldırı düzenlendi! Çok sayıda ölü var...

İran’ın Şiraz kentinde bulunan Şah Çerağ türbesine düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 2’si çocuk 15 kişi hayatını kaybederken, 40 kişi de yaralandı.
RADİKAL TERÖRİSTLER
Yerel saatle 17:45 sularında meydana gelen saldırıda, türbeye araçlarıyla gelen 3 saldırganın türbede dua eden insanların üzerine rastgele ateş açtığı aktarıldı. Saldırganlardan 2 kişi olay yerinde güvenlik güçleri tarafından yakalnırken, kayıp bir saldırgan için arama çalışmaları başlatıldığı ifade edildi.
İran basınına yansıyan haberlere göre saldırganların radikal teröristler olduğu belirtildi.