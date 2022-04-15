Her Perşembe FOX TV’de yayınlanan Mahkum dizisi, yeni bölümleriyle izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Son olarak 16. bölümü ile ekranlara gelen dizinin 17. bölüm fragmanları yayınlandı. İzleyici tarafından merak edilen, Mahkum avukat Cemre öldü mü? Mahkum Seray Kaya diziye veda mı ediyor? sorularını sizler için araştırıp haberimizde yer verdik. İşte haberin ayrıntıları…

MAHKUM AVUKAT CEMRE ÖLDÜ MÜ?

Sevilen dizi Mahkum’un geçen hafta 16. bölümü ile ekranlara geldi. Senaryolarıyla izleyiciyi ekrana kilitleyen dizinin 17. bölüm 1. ve 2. Fragmanları yayınlandı. Yayınlanan fragmanda, Mahkum dizisinin avukatı Cemre, gözyaşları içinde yere yığılıyor. Fragmanları izleyen izleyiciler, Cemre’nin ölüp ölmediğini merak ediyor.

MAHKUM SERAY KAYA DİZİYE VEDA MI EDİYOR?

Mahkum dizisinin avukat Cemre’sine hayat veren başarılı oyuncu Seray Kaya adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanlarında Cemre’nin yere yığılması, vatandaş tarafından veda edip etmeyeceği merak edildi. Alınan bilgilere göre, Seray Kaya 17. bölümde diziye veda edecek.

Mahkum dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta başlıyor?

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