Savaş ev Barış Yesari isimleri aynı oyuncu tarafından canlandırılırken, suçlu ile masum dizide bir anda yer değiştiriyor, beklenmedik anda hayatlar alt üst oluyor. Heyecanın bir an bile düşmediği Mahkum dizisinin günü ve kanalı merak ediliyor. Biz de haberimizde Mahkum dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta başlıyor? sorularının yanıtına yer verdik...

MAHKUM DİZİSİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Başrollerinde Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu, Seray Kaya ve Melike İpek Yalova bulunduğu Mahkum dizisi izleyenlerin dikkatini çekmeyi başardı.

İlk bölümü 14 Aralık 2021 Salı saat 20.00’de FOX TV'de yayınlanan dizi Perşembe akşamları seyirci karşısına çıkmaya devam edecek...

MAHKUM DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Onurlu bir Cumhuriyet Savcısı olan Fırat Bulut; Türkiye’nin en güçlü ailelerinden Yesariler’in oğlu Barış Yesari’nin işlediği kadın cinayeti dosyasını üstlenir.

İşlediği cinayetin üstünü, ailesinden aldığı güçle örtmeye çalışan Barış, karşısında hiç görmediği tarzdan bir savcıyla, Fırat’la karşı karşıya gelir. Fırat tehlikesi büyüdükçe büyür, Barış iyice köşeye sıkışır.

Her ne olursa olsun dosyanın peşini bırakmayan Fırat’ın hayatı, bir gecede kabusa dönüşür. Eşi Zeynep ve kızı Nazlı ile doğum gününü kutladıkları gecenin sabahında gözünü hapishanede açar. Zeynep’in ve kızı Nazlı’nın cinayet zanlısı olarak yargılanmaktadır. Fakat Fırat geriye dönük hiçbir şey hatırlamaz…