Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu'nun libido itirafı ortalığı karıştırdı! "Erkek hazzını beslemek için..."

Kadınların güzel olmak için çok zaman harcadığını söyleyen Hayal Köseoğlu'nun açıklamaları ortalığı karıştırdı.

Emine Özfalcı
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Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu'nun libido itirafı ortalığı karıştırdı! "Erkek hazzını beslemek için..." 1

Aşk-ı Memnu, Muhteşem Yüzyıl, Ufak Tefek Cinayetler, İstanbullu Gelin gibi dizilerde rol alan başarılı oyuncu Hayal Köseoğlu, dizi sektöründeki güzellik algısına ve erkek egemen dünyaya isyan etti.

Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu'nun libido itirafı ortalığı karıştırdı! "Erkek hazzını beslemek için..." 2

Güzel görünmek için kadınların çok zaman harcadığını söyleyen oyuncu rekabet halinde olunduğunu belirterek, “Bir kadın olarak kadınlarla yarış atı gibi rekabet halinde olmaktan bıktım. Güzellik, şöhret, vücut, erkek ilgisi, seksapel, gençlik, çekicilik falan filan gibi içi bomboş kavramlar için koşullanmış gibi savaşıp duruyoruz." ifadelerini kullandı.

Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu'nun libido itirafı ortalığı karıştırdı! "Erkek hazzını beslemek için..." 3

Bunun yerine vaktini belki binlerce kitap okumaya, yüzlerce şey üretmeye harcayabileceğini söyleyen Köseoğlu, "Kıymetli yaşam süremden çaldığım için çok üzülüyorum." dedi.

Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu'nun libido itirafı ortalığı karıştırdı! "Erkek hazzını beslemek için..." 4

"Son derece acımasız, kadın düşmanı güzellik sektörüne harcadığım parayı keşke küçük bir kızın eğitimini üstlenmeye harcasaydım." diyen oyuncu içini şu sözlerle döktü:

Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu'nun libido itirafı ortalığı karıştırdı! "Erkek hazzını beslemek için..." 5

"Bir tane genç kızın bile filtreli fotoğraflarımla zihinsel bir yarışa girmesini istemezken, sektörün yarattığı rekabete uyum sağlamak için filtreli fotoğraf koymak zorunda hissetmek artık zekama, eğitimime ve genel olarak olduğum kadına hakaret gibi geliyor.

Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu'nun libido itirafı ortalığı karıştırdı! "Erkek hazzını beslemek için..." 6

Daha 25 yaşında, doğru düzgün çizgim bile yokken botoks yaptırmak zorunda hissetmiş olduğumu düşündükçe çıldırıyorum. Oyuncu arkadaşlarıma, bana, tanıdığım bir sürü insana senelerdir sektörde güzellik üzerine neler dayatıldığını keşke bilseniz.

Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu'nun libido itirafı ortalığı karıştırdı! "Erkek hazzını beslemek için..." 7

Güçlü bir kadın olsun ama benim sözümü dinlesin, kendi parasını kazansın ama benden çok kazanmasın, güzel ve seksi olsun ama dışarda beni huzursuz edecek gibi giyinmesin, vıdı vıdı vıdı vıdı… Hadi lan ordan!

Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu'nun libido itirafı ortalığı karıştırdı! "Erkek hazzını beslemek için..." 8

Gerçekten artık erkek egosunu, erkek libidosunu ve erkek hazzını beslemek için beyni yıkanmış gibi, fark etmeden attığım/attığımız adımlar yüreğime dokunuyor. Labirentteki fareler gibi ömrümüzü harcıyoruz.

Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu'nun libido itirafı ortalığı karıştırdı! "Erkek hazzını beslemek için..." 9

Ben artık güzel kadın gördüğümde tehdit altında hissetmek istemiyorum. Nasıl olduysa koskoca bir gezegen ufacık bir erkek egosunun uydusuna dönüşmüş. İçime bu düzen tarafından minik minik işlenmiş, ustalıkla gizlenmiş bu kadın düşmanlığımdan bugün emekliye ayrılıyorum.”

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