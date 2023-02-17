Mai Traore kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mai Traore Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mai Traore adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mai Traore Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mai Traore 24 Kasım 1999 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Gine uyrukludur.Gerçek adı da Maï Traoré şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mai Traore Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fella Sports Management yapmaktadır. Mai Traore, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Oud-Heverlee Leuven futbol takımında oynamaktadır. Oud-Heverlee Leuven takımına 24 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mai Traore'nin Oud-Heverlee Leuven ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mai Traore Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mai Traore isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mai Traore Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mai Traore futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Eylül 2017 yılında Vasalunds IF

2 Ağu 2021 yılında Viking FK

24 Ocak 2023 yılında OH Leuven

30 Haziran 2023 yılında Viking FK

Mai Traore Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mai Traore şuan Oud-Heverlee Leuven takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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