Malarya ne demek, TDK'ya göre Malarya kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Malarya ne demek? Malarya TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi malarya kelimesi. Peki malarya ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre malarya nedir, malarya kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MALARYA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Malarya kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Malarya kelimesi İtalyanca kökenlidir.

TDK'ya göre malarya kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Sıtma

