Manavgat'taki yangından etkilenen vatandaşlar yaralarını sarmaya başladı!

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz'da çıkan havadan ve karadan 10 gün süren müdahale sonucunda söndürülebilen yangın geniş bir alana zarar verdi.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede, bir yandan da yangından mağdur olan vatandaşlar için devletin tüm kurumları çalışmalarını sürdürüyor.

Yangından zarar görenler ise verilen destekler sayesinde umutlarını kaybetmemeye çalışıyor.

Yangından büyük oranda etkilenen Manavgat merkeze bağlı Iğrışlar ve Tilkiler mahallesi sakinleri yangından büyük oranda etkilenen evlerinin, hasar tespiti sonrası gerçekleşen yıkım çalışmalarını izlerken duygusal anlar yaşadı.

BUGÜNLERİMİZE DE ŞÜKÜR

7 çocuk annesi 67 yaşındaki Hatice Doğan, zor koşullarda yaptıkları evinin yanmasının üzüntüsünü yaşadığını söyledi.

Yaralarının çok büyük olduğunu ve tek güvencelerinin devlet olduğunu belirten Doğan, "Yiyecek, içecek ve eşya yardımları sürekli geliyor. Devletimizden, milletimizden Allah razı olsun. Bugünlerimize de şükür. Dakikalar içinde el emeği göz nuru dokuduğum kilimlerim, yorganlarım ve çocuklarımın fotoğrafları yandı. Siz gazeteciler bu zor günlerde bizlerin acısını ve dertlerini paylaştınız. Bizim sesimiz oldunuz. Allah sizden razı olsun." ifadelerini kullandı.

22 YIL ÖNCEDE EVİM YANMIŞTI

Yangının olduğu gece büyük bir panikle uykusundan uyanan ve akrabaları tarafından güvenli bölgeye götürülen Hasan Özden, yaklaşık 22 yıl önce de evinin bir bölümünün yandığını söyledi. Sonrasında komşuları ile birlikte evini onardığını, bu sefer ise bir iğne bile kurtaramadığını belirten Özden. "Emek emek yaptığımız evimizden bir iğne dahi kurtaramadık. İkinci defa evimiz yandı. Her şeyimiz kül oldu. Kaderimiz böyleymiş. Takdir devletimizin, milletimizin. Bizim yapacağımız bir şey yok. Ama umutluyuz. İnşallah, devletimiz yeni evimizi yapıp, bize teslim edecek." dedi.

CANIMIZI ZOR KURTARDIK

Bir diğer yangın mağduru evi kullanılmaz hale gelen 70 yaşındaki Hasan Demir ise yıllarını adadığı evinin ve ağaçlarının gözleri önünde yanarken elinden bir şey gelmediğini belirtti.

Dağdan gelen yangınla beş dakika içinde her şeyini kaybettiğini belirten Demir, 10 gün boyunca söndürülmeye çalışılan yangında, "20 hayvanım telef oldu. Üç ay önce aldığımız çamaşır makinamız yandı. Canımızı zor kurtardık. Yangından tek kurtardığım üzerimdeki kıyafetlerim. Bizlere yangının ilk gününden bu yana her türlü yardım yapıldı. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin." şeklinde konuştu.

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