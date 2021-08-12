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  3. Yatlar ve tekneler Bodrum ve Milas'a geri dönüyor!

Yatlar ve tekneler Bodrum ve Milas'a geri dönüyor!

Yatlar ve teknelerden Bodrum ve Milas'taki koylara gelmeye başladı. Bölgedeki yangının kontrol altına alınmasının ardından, buralardaki koylara yatlar ve tekneler gelmeye başladı.

Yatlar ve tekneler Bodrum ve Milas'a geri dönüyor!

Muğla'nın Milas ilçesi sınırlarında başlayıp, Bodrum'a sıçrayan ve ekiplerin ve vatandaşların günler süren yoğun mücadelesi sonucu güçlükle söndürülen alınan yangında, özellikle Aşağı-Yukarı Mazı ve Çökertme mahallelerindeki ormanlık alanların çoğu zarar gördü. 

Yatlar ve tekneler Bodrum ve Milas'a geri dönüyor!

Yangının söndürülmesinin ardından yat ve tekne sahiplerinin tekrardan koylara demir attıkları görüldü.

Yerli ve yabancı birçok turistin özellikle tekneleriyle tercih ettikleri Çökertme, Taşlıyalı, İnceyalı, Hurma, Ilgın ve Sedef koyları yangın sırasında boşaltılmış, açıkta demirli tekneler de ayrılmıştı.

Yatlar ve tekneler Bodrum ve Milas'a geri dönüyor!Yatlar ve tekneler Bodrum ve Milas'a geri dönüyor!Yatlar ve tekneler Bodrum ve Milas'a geri dönüyor!

Yatlar ve tekneler Bodrum ve Milas'a geri dönüyor!Yatlar ve tekneler Bodrum ve Milas'a geri dönüyor!Yatlar ve tekneler Bodrum ve Milas'a geri dönüyor!Yatlar ve tekneler Bodrum ve Milas'a geri dönüyor!Yatlar ve tekneler Bodrum ve Milas'a geri dönüyor!Yatlar ve tekneler Bodrum ve Milas'a geri dönüyor!

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