Yatlar ve tekneler Bodrum ve Milas'a geri dönüyor!

Muğla'nın Milas ilçesi sınırlarında başlayıp, Bodrum'a sıçrayan ve ekiplerin ve vatandaşların günler süren yoğun mücadelesi sonucu güçlükle söndürülen alınan yangında, özellikle Aşağı-Yukarı Mazı ve Çökertme mahallelerindeki ormanlık alanların çoğu zarar gördü.

Yangının söndürülmesinin ardından yat ve tekne sahiplerinin tekrardan koylara demir attıkları görüldü.

Yerli ve yabancı birçok turistin özellikle tekneleriyle tercih ettikleri Çökertme, Taşlıyalı, İnceyalı, Hurma, Ilgın ve Sedef koyları yangın sırasında boşaltılmış, açıkta demirli tekneler de ayrılmıştı.

Son dakika | Bakan Pakdemirli açıkladı: Tüm orman yangınları söndürüldü

Yürekleri burkan olay! Yangında yavrusunu kaybeden keçi, hayata küstü

Burdur'un Bucak ilçesinde yangın!

Son dakika | Bakan Pakdemirli duyurdu! 11 gündür süren Milas yangını kontrol altına alındı