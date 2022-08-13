Manisa FK 1 - 0 Boluspor | Maç sonucu

Spor Toto 1.Lig'in ilk hafta maçında Manisa FK ile Boluspor karşı karşıya geldi. Konuk mücadeleyi 90+1.dakikada Balde'nin attığı golle 1-0 kazandı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Manisa FK 1 - 0 Boluspor | Maç sonucu

Stat: Mümin Özkasap

Hakemler: Adem Cinek, Cemal Alpay, Mehmet Şengül

Manisa FK: Muhammed Birkan Tetik, Ayberk Karapo, Ba, Domgjonas, Çağrı Giritlioğlu, Nizamettin Çalışkan (Dk. 75 Hakan Barış), Burak Altıparmak (Dk. 71 Prib), Gakpa (Dk. 75 Adem Büyük), Erhan Çelenk (Dk. 62 Batuhan Kör), Grezda (Dk. 46 Selim Ilgaz), Diallo

Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Hakan Bilgiç, Oulare, Onur Ulaş, Bülent Cevahir (Dk. 90+3 Batuhan İşçiler), Burak Asan, Landel, Bregu (Dk. 62 Ercan Yazıcı), Gökhan Alsan (Dk. 46 Kayamba), Gökhan Karadeniz (Dk. 77 Tugay Kacar), Furkan Demir (Dk. 46 Balde)

Gol: Dk. 90+1 Balde (Boluspor)

Sarı kartlar: Dk. 38 Ayberk Karapo, Dk. 82 Hakan Barış (Manisa FK), Dk. 45+2 Gökhan Alsan, Dk. 66 Balde (Boluspor)

Kırmızı kart: Dk. 54 Oulare (Boluspor)

Manisa FK 1 - 0 Boluspor | Maç sonucu

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