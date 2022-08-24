Manisa'da zincirleme kaza! 7 araç birbirine girdi: Yaralılar var

İzmir-Manisa karayolunun Sabuncubeli Tüneli çıkışında İzmir'den Manisa'ya doğru seyir halinde olan 35 U 9609 plakalı tır, sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan dönerek yolun solundaki bariyerlere çarparak durabildi.

KAMYON KAZA YAPMAMAK İÇİN DİREKSİYON KIRDI

Tırın hemen arkasından gelen 42 VK 401 plakalı otomobil de hızını alamayarak tıra arkadan çarptı. Kazanın meydana geldiği sırada 35 BEB 469 plakalı kamyon kaza yapan araçlara çarpmamak için direksiyon kırdığı sırada önündeki 35 BEA 448 plakalı otomobile çarptı.

7 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

Aynı anda 50 DC 412 plakalı tır önündeki 16 AJD 885 plakalı otomobile ardından da 35 HD 0272 plakalı otomobil yüklü çekiciye çarptı. Kazada ikisi çocuk 5 kişi hafif şekilde yaralanırken, yaralılar ambulansla Manisa'daki hastanelerde tedavi altına alındı. 7 aracın karıştığı zincirleme kaza sonrası İzmir'den Manisa yönüne kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken jandarma ve trafik polisleri trafik akışını tek şeritten kontrollü bir şekilde verdi. Zincirleme kazayla ilgili ekiplerce çalışma başlatıldı.

KAZAYA KARIŞAN SÜRÜCÜ AÇIKLAMA YAPTI

Zincirleme kazaya karışan araçlardan 35 HD 0272 plakalı otomobil yüklü çekicinin sürücüsü olan Ersavaş Köknaroğlu yaptığı açıklamada, "Burada bir tır kaza yapmış zaten, ben tünelden çıktım, yavaşladım kendimi kontrol altında alarak ilerlerken bu tır bana çarptı, arkasından da iki binek araca daha çarptı. Toplam 7 araç karıştı kazaya." ifadelerini kullandı.