Manisa'da zincirleme kaza! 7 araç birbirine girdi: Yaralılar var

Manisa-İzmir karayolunun Sabuncubeli Tüneli çıkışında tırın sağanak yağış nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybedip yol kenarındaki bariyerlere çarpması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada ikisi çocuk 5 kişi hafif şekilde yaralandı.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
YAYINLAMA
Google News
Manisa'da zincirleme kaza! 7 araç birbirine girdi: Yaralılar var

İzmir-Manisa karayolunun Sabuncubeli Tüneli çıkışında İzmir'den Manisa'ya doğru seyir halinde olan 35 U 9609 plakalı tır, sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan dönerek yolun solundaki bariyerlere çarparak durabildi.

Manisa'da zincirleme kaza! 7 araç birbirine girdi: Yaralılar var

KAMYON KAZA YAPMAMAK İÇİN DİREKSİYON KIRDI

Tırın hemen arkasından gelen 42 VK 401 plakalı otomobil de hızını alamayarak tıra arkadan çarptı. Kazanın meydana geldiği sırada 35 BEB 469 plakalı kamyon kaza yapan araçlara çarpmamak için direksiyon kırdığı sırada önündeki 35 BEA 448 plakalı otomobile çarptı.

Manisa'da zincirleme kaza! 7 araç birbirine girdi: Yaralılar var

7 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

Aynı anda 50 DC 412 plakalı tır önündeki 16 AJD 885 plakalı otomobile ardından da 35 HD 0272 plakalı otomobil yüklü çekiciye çarptı. Kazada ikisi çocuk 5 kişi hafif şekilde yaralanırken, yaralılar ambulansla Manisa'daki hastanelerde tedavi altına alındı. 7 aracın karıştığı zincirleme kaza sonrası İzmir'den Manisa yönüne kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken jandarma ve trafik polisleri trafik akışını tek şeritten kontrollü bir şekilde verdi. Zincirleme kazayla ilgili ekiplerce çalışma başlatıldı.

Manisa'da zincirleme kaza! 7 araç birbirine girdi: Yaralılar var

KAZAYA KARIŞAN SÜRÜCÜ AÇIKLAMA YAPTI

Zincirleme kazaya karışan araçlardan 35 HD 0272 plakalı otomobil yüklü çekicinin sürücüsü olan Ersavaş Köknaroğlu yaptığı açıklamada, "Burada bir tır kaza yapmış zaten, ben tünelden çıktım, yavaşladım kendimi kontrol altında alarak ilerlerken bu tır bana çarptı, arkasından da iki binek araca daha çarptı. Toplam 7 araç karıştı kazaya." ifadelerini kullandı.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Bursa metroda yer verme kavgası: Tartışmanın sonu kötü bitti
Bursa metroda yer verme kavgası: Tartışmanın sonu kötü bitti
Son dakika! Cumhubaşkanı Erdoğan Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri ödül töreninde konuştu
Son dakika! Cumhubaşkanı Erdoğan Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri ödül töreninde konuştu
AK Partili Şamil Tayyar sokak röportajlarına dikkat çekti! "TV tartışmalarından daha çok yankı uyandırıyor, hafife alınmasın"
AK Partili Şamil Tayyar sokak röportajlarına dikkat çekti! "TV tartışmalarından daha çok yankı uyandırıyor, hafife alınmasın"
Ümit Özdağ'dan Ahmet Davutoğlu'na ağza alınmayacak hakaretler! Ne kişiliği kaldı ne ruhu! "Senin sorunun ..."
Ümit Özdağ'dan Ahmet Davutoğlu'na ağza alınmayacak hakaretler! Ne kişiliği kaldı ne ruhu! "Senin sorunun ..."
Üniversiteyi kazananlara müjde! Belediye kesenin ağzını açtı: Lisans mezunu 3 bin, önlisans mezunu 2 bin lira burs alacak!
Üniversiteyi kazananlara müjde! Belediye kesenin ağzını açtı: Lisans mezunu 3 bin, önlisans mezunu 2 bin lira burs alacak!
Zaman yolcusu, 2024 yılına kadar olacak felaketleri tek tek saydı: Kasırga, mega tsunami ve asit yağmuru... "Aksi takdirde yıkıcı olacak"
Zaman yolcusu, 2024 yılına kadar olacak felaketleri tek tek saydı: Kasırga, mega tsunami ve asit yağmuru... "Aksi takdirde yıkıcı olacak"
Hayali bir ferahlatıyor! Soğuk su ile duş almanın insan sağlığı üzerindeki kanıtlanmış faydaları!
Hayali bir ferahlatıyor! Soğuk su ile duş almanın insan sağlığı üzerindeki kanıtlanmış faydaları!
Hayrettin yine farkını ortaya koydu! "Evet diyorum doğdu güneşim" repliğiyle ünlenen çiçekçiyle videosu sosyal medyayı salladı!
Hayrettin yine farkını ortaya koydu! "Evet diyorum doğdu güneşim" repliğiyle ünlenen çiçekçiyle videosu sosyal medyayı salladı!
Emekli promosyonu alacaklar dikkat! Elinizi çabuk tutun, bu tarih kaçarsa canınız çok sıkılır! 7 bin 250 TL ödeme için son günler
Emekli promosyonu alacaklar dikkat! Elinizi çabuk tutun, bu tarih kaçarsa canınız çok sıkılır! 7 bin 250 TL ödeme için son günler
Doğrulukları insana küçük dilini yutturur! Fallarda ve astrolojide söylenenlerin doğru olmasının sebebi: Barnum Etkisi
Doğrulukları insana küçük dilini yutturur! Fallarda ve astrolojide söylenenlerin doğru olmasının sebebi: Barnum Etkisi
Son dakika! Cumhubaşkanı Erdoğan Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri ödül töreninde konuştu
Son dakika! Cumhubaşkanı Erdoğan Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri ödül töreninde konuştu
Temel Karamollaoğlu, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına yeşil ışık yaktı: "Adaylığı güçlü bir ihtimal olabilir"
Temel Karamollaoğlu, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına yeşil ışık yaktı: "Adaylığı güçlü bir ihtimal olabilir"