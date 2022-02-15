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Marketteki indirim etiketi gündem oldu: 5 kuruşluk indirim!

Zincir market raflarında yer alan bir ürünün etiket fotoğrafı sosyal medyanın gündemine oturdu. Bahse konu olan etiketteki peynirin fiyatı 22.95 TL'den 22.90 TL'ye düşüyor. Böyle komik bir indirimin yapılması da haliyle tüm sosyal medya tarafından eleştiriye neden oldu.

Marketteki indirim etiketi gündem oldu: 5 kuruşluk indirim!

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen hafa temel gıda ürünlerinde KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e i düşürüldüğü müjdesini vermişti. Bu uygulama dünden itibaren uygulanmaya başlanmıştı. İndirimin market fiyatlarına nasıl yansıyacağı merak konusuydu. 

Marketteki indirim etiketi gündem oldu: 5 kuruşluk indirim!

Zincir marketler indirimin ilk gününde arka arkaya indirim görselleri paylaşsalar da bunun lafta kaldığı kısa bir sürede anlaşıldı. Marketlerin neredeyse tamamı önce fiyatları yükseltti, ardından KDV indirimini uygulayarak indirim yapmış gibi gösterdiler. Oluşan fiyatlar indirim öncesinden bile yüksekti.

Marketteki indirim etiketi gündem oldu: 5 kuruşluk indirim!

5 KURUŞLUK İNDİRİM

Bu gelişmeler sosyal medyada zaten konuşulmaktayken üzerine daha da çarpıcı bir durum yaşandı. Bir beyaz peynir ürününün etiketi gündeme oturdu. Etikette peynirin normal satış fiyatı 22.95 TL iken indirimli hali 22.90 TL olarak gösteriliyor. Birçok sosyal medya kullanıcısı bu durumu Ti'ye aldı. Kullanıcılar, "İndirim yapmıyorlar diyen haindir", "Basılan kağıdın değeri daha fazla" , "Şunun çıktısını almanın maliyeti daha yüksek", "5 kuruş inmiş koşa koşa almaya gidiyorum bu indirim kaçmaz" , "22.95 olsa nasıl alırdık hay Allah şeklinde" paylaşımlarda bulundular.

İşte sosyal medyada gündem olan etiket:

Marketteki indirim etiketi gündem oldu: 5 kuruşluk indirim!

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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