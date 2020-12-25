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  3. Marmara Depremi'nde ağır hasar sonucu birbirinden ayrılan 2 bina için yıkım kararı

Marmara Depremi'nde ağır hasar sonucu birbirinden ayrılan 2 bina için yıkım kararı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, 17 Ağustos 1999 depreminde hasar görerek birbirinden ayrılan 25 yıllık 2 apartman için yıkım kararı alındı.

Marmara Depremi'nde ağır hasar sonucu birbirinden ayrılan 2 bina için yıkım kararı

İzmit Belediyesi, Karabaş Mahallesi Hafız Binbaşı Caddesi'nde Kocaeli Adliyesi binasının karşısında bulunan 25 yıl önce yapılan beşer katlı iki apartmanın, risk oluşturmaları gerekçesiyle yıkılmasını kararlaştırdı.

İzmit Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğünce Önder ve Yıldız apartmanlarının girişine asılan yazıyla Kocaeli Valiliğince bildirilen ön hasar tespitinde tehlike arz ettiği için binaların 30 gün içerisinde tahliye edilerek, yıkım işlemine başlanacağı duyuruldu.

Apartman sakinlerine gönderilen tebligatta, yıkım işlemlerinin başlanılabilmesi için binanın boşaltılması istendi. Yıkım işlemlerinin 1 ay sonra başlayacağı bildirildi.

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


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