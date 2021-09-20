'Maskeni tak' uyarısı onu gözünden etti! Kör eden maske tartışması metrobüs kameraları tarafından kaydedildi!

Olay, 25 Haziran 2021'de Avcılar'da, Mecidiyeköy istikametinde hareket eden bir metrobüste meydana geldi. Şirinevler'deki işine gitmek için metrobüse binen Şükrü Turan, iddialara göre içeride maskesiz bir şekilde duran Ömer Sanem'i uyardı. Bunun üzerine ikili tartışmaya daha sonra da kavgaya başladı. Şükrü turan tarafından gözünde gözlük varken defalarca yumruklanan Ömer Sanem, tek gözünü kaybetti.

3 KEZ AMELİYAT GEÇİRDİ

Uyarı üstüne "Ben maskeyi takmıyorum, bana maske taktıracak kimse varsa gelsin taktırsın" dediği iddia edilen Ömer Sanem, diğer yolcuların da kendisini uyarması üzerine sinirlenerek Şükrü Turan'a saldırdı. Gözüne batan camlardan dolayı kanlar içinde kalan Turan hastaneye kaldırıldı. O tarihten beri 3 kez ameliyat geçiren Turan tek gözündeki, görme yetisini kaybetti.

"NEFES ALMAK İÇİN ÇIKARDIM"

Küçükçekmece Polis Merkezi Amirliği tarafından ifadesi alınan Ömer Senem, nefes almak için anlık olarak maskesini çıkardığını, bu sırada Şükrü Turan'ın maske takması için kendisini uyardığını söyledi. Nefes aldıktan sonra takacağını söylemesine rağmen ise Turan tarafından "Biz de nefes alamıyoruz tak maskeni" diyerek eline vurduğunu öne sürdü.

SERBEST BIRAKILDI

Bu hareketin üzerine sinirlerine hakim olamadığını aktaran Ömer Sanem, aralarında karşılıklı arbede yaşandığını ve yolcuların kendilerini ayırdığını söyledi. Şükrü Turanın kendisine tekrar tokat atması üzerine sinirlenerek, yumruk atmaya başladığını dile getiren Ömer Senem de Turan'dan şikayetçi oldu. Şüpheli Ömer Senem, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

"TAKTIRACAK OLAN TAKTIRSIN, TAKMIYORUM"

Yaptığı açıklamada bir kamu bankasında güvenlik görevlisi olarak çalıştığını ifade eden Şükrü Turan, "O an öğle paydosuna girdik, Şirinevler'de bir işim olması nedeniyle metrobüse bindim. Bir arkadaşın maskesinin dirseğinde olduğunu gördüm. Kendi kendime 'Başım belaya girmesin zaten öğle paydosuna denk geldim' gibisinden düşündüm. Sonra ona maskesini neden takmadığını sordum. O da, 'sıcaktan bunaldım, takmıyorum' şeklinde cevap verdi. 'Biz de sıcaktan bunalıyoruz, biz takıyoruz ama ortada bir pandemi süreci var, bir salgın var' dedim. O da 'Taktıracak olan taktırsın, takmıyorum' dedi. Sonra itiş kakış oldu. Ben kavga etme taraftarı değildim fakat itiş kakış esnasında arkadaş, ne bileyim neyi düşündüyse gözümde gözlük varken beni yumruklamaya başladı. Metrobüsten indiğimiz sırada saldırdı ve sözlü tacizde bulundu. Tabi ki gözlüğün camı da gözüme girmişti. Normalde ambulansın gelmesi lazımdı, polis geldi. İkimizi aynı arabaya koyup Avcılar'da hastaneye götürdüler" dedi.

DÖRDÜNCÜ KEZ AMELİYAT OLACAK

Ay sonunda dördüncü kez ameliyat olacağını belirten Turan "Görme tekrar geri kazanılsın diye ameliyat yapmıyorlar. Göz bebeğinin estetik olaraktan yuvada durması için ameliyat yapıyorlar. Gözüm şu an görme yetisini kaybetti, gözüm görmüyor. Çalışmış olduğum kamu bankasındaki işimden de oldum. Ben şu an gözüm görmediği için hiçbir işe el atamıyorum, hiçbir iş yapamıyorum. Bir maskenin bedeli bir lira, bir göze bedel mi bu? Ben o arkadaşa bunu sormak istiyorum. Ben sadece kendisini maske takması konusunda uyardım. Ben iki tane aşı olduğum halde bu maskeyi takıyorsam herkes bu maskeyi takmak zorunda. Bunu kendisinin de düşünmesi lazım. O da sonuçta bir insan. Bu hastalık ona da bulaşabilir" ifadelerini kullandı.

"TÜRK ADALETİNE GÜVENİYORUM"

Şükrü Turan, "Ben acılar içinde kıvranırken o şahıs geceleri yorganını veya battaniyesini üstüne çekip rahat rahat uyudu. Ve göğsünü gere gere dışarı çıktığında 'Metrobüste birisi bana maskeni tak dedi. Uyardı ben de dövdüm onu, gözünü kör ettim' diye göğsünü gere gere gezmesi beni mahvetti. O insanın bir an önce içeriye atılmasını, cezasını neyse çekmesini istiyorum. Öncelikle Allah'a sonra Türk adaletine güveniyorum. Bir maske yüzünden, uyardığım için gözümün görme yetisini kaybettim. Bir maskenin bedeli 1 lira, 1 lira mı daha önemli yoksa bir göz mü daha önemli. İnsanlar birbirlerini maske takma yönünde uyardıklarında neden böyle agresif tepki veriyorlar" diye konuştu.

"ÜNİVERSİTE SINAVINA GİRECEĞİNİ SÖYLEME SEBEBİYLE SERBEST BIRAKILDI"

Şükrü Turan'ın avukatı Mustafa Alpağut ise, "Üniversite sınavına gireceğini söyleyen şüpheli serbest bırakılmıştır. Bu durum müvekkilimin bu süreçte çok büyük huzursuzluklar yaşamasına neden olmuştur. Müvekkilin gözünü kaybetmiş olmasına rağmen şüphelinin hala sokaklarda olması müvekkili büyük bir üzüntüye boğmuştur. Şüpheli netice sebebiyle ağırlaştırılmış yaralama suçunu işlemiştir, bu suçu canavarca bir hisle işlemiş olmasından kaynaklı 8 yıldan daha aşağı bir ceza almayacağı Türk Ceza Kanunu'nda sabittir. Buna rağmen sadece üniversite sınavına girecek olması nedeniyle serbest bırakılması bizce hukuka aykırı bir durumdur" dedi.

"SALDIRI ÇOK AÇIK ŞEKİLDE GÖRÜLMEKTEDİR"

Kenidlerine metrobüsün körüklü kısmındaki kameranın çalışmadığının söylendiğini ifade eden Avukat Alpağut, "Ancak en arka kameradan müvekkile saldırı çok açık bir şekilde görülmektedir. Müvekkil ayağa kalkıp şüpheli şahsa yaklaştığı anda arka arkaya yumruk darbeleriyle karşı karşıya kalmıştır. Şüphelinin cezalandırılması için elimizden gelen her türlü gayreti düşüreceğiz. Fiilden kaynaklı pişman olduğuna dair hiçbir emare bulunmamaktadır. Keza üniversite sınavı da bitmiş olması sebebiyle savcılığın bu aşamada tekrar tutuklama kararı vermesini beklemekteyiz" dedi.