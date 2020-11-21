MasterChef Türkiye 2020'nin yeni bölümünde bu akşam oynanacak haftanın ikinci dokunulmazlık oyununun nerede çekildiğini araştıran vatandaşlar için biz de haberimizde bu konuya değindik. İşte Masterchef bu hafta nerede çekiliyor? Masterchef Bursa'nın neresinde çekildi? sorularının cevapları...

MASTERCHEF BU HAFTA NEREDE ÇEKİLİYOR?

MasterChef Türkiye'de 21 Kasım çekimleri Bursa'da Tophane Saat Kulesi'nin bulunduğu parkt gerçekleştirildi.

MASTERCHEF BURSA'NIN NERESİNDE ÇEKİLDİ? BURSA TOPHANE SAAT KULESİ NEREDE?

Tophane Saat Kulesi Bursa'da Osmanlı padişahı II. Abdülhamit'in tahta çıkışının 29. yılı şerefine inşa edildiği rivayet edilen tarihî saat kulesi. Osmanlı dönemi mimarisini yansıtan önemli bir anıtsal eserdir.

Yüksekliği 65 metre olan kule, Osmanlı dönemi mimarisini yansıtan önemli bir anıtsal eserdir. Tophane Parkı içinde, İmparatorluğun kurucusu Osman Gazi ile ikinci padişahı Orhan Gazi'nin türbelerinin arkasında, eski adı Meydanı-ı Osmaniye olan Tophane Meydanı'ndadır. Bulunduğu yerden panoramik Bursa manzarasının görünmesi dolayısıyla, yangın kulesi olarak da kullanılmıştır.

BURSA TOPHANE SAAT KULESİ'NİN TARİHİ

Aynı yerde ilk olarak Sultan Abdülaziz döneminde bir saat kulesi yaptırılmış ancak 1900'lü yıllara kadar, bilinmeyen bir tarihte yıkılmıştır. Mevcut kulenin yapımına 2 Ağustos 1904'te yapımına başlanmış, 31 Ağustos 1905'te tamamlanarak II. Abdülhamit'in tahta çıkışı şerefine, Vali Reşit Mümtaz Paşa tarafından törenle hizmete sokulmuştur.

Kule 6 katlı olup 65 metre uzunluğunda ve 4,65 metre enindedir. Tepesinde dört bir yana bakacak şekilde 4 adet saat bulunacak şekilde planlanmıştır. Güney kısmında girişi bulunan kuleye, 89 basamaklı ahşap bir merdivenle çıkılmaktadır. Kulenin üst katının dört cephesinde, 90 santimetre çapında yuvarlak saatler bulunmaktadır.