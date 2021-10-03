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Masterchef Rabia Nur kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Rabia Nur Çamurlu Instagram hesabı nedir?

TV8'in sevilen yarışması MasterChef yarışmacıları arasına girmeye hak kazanan isim, Rabia Nur Çamurlu oldu. Bu kapsamda Masterchef Rabia Nur kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Rabia Nur Çamurlu Instagram hesabı nedir? sorularının yanıtı merak konusu oldu. Detaylar haberimizde..

Masterchef Rabia Nur kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Rabia Nur Çamurlu Instagram hesabı nedir?

İngiltere kökenli aşçılık yarışması MasterChef'ten uyarlanan MasterChef Türkiye'nin yarışmacıları arasına girmeye hak kazanan isim, Rabia Nur Çamurlu oldu. Rabia Nur Masterchef Türkiye izleyicileri tarafından merak edildi. Peki Masterchef Rabia Nur kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Rabia Nur Çamurlu Instagram hesabı nedir? İşte ayrıntılar...

MASTERCHEF RABİA NUR KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Masterchef Türkiye yarışmacıları arasına dahil olan Rabia Nur Çamurlu, 21 yaşındadır. Aslen  ve aslen Rizeli olan yarışmacı; liseyi Ortaköy Zübeyde Hanım Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okudu.

Rabia Nur, 2019'da Nişantaşı Üniversitesi Aşçılık Mutfak Sanatları Şef Eğitimi Bölümü'nü tamamladı. 2021 yılında da Anadolu Üniversitesi Ön Lisans Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünden mezun olmuştur.

Masterchef Rabia Nur kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Rabia Nur Çamurlu Instagram hesabı nedir?

RABİA NUR İNSTAGRAM HESABI NEDİR?

Rabia Nur'un Instagram hesabı: @rabianurcmrl'dur. Yarışmacının 19 bin takipçisi bulunmaktadır.

Masterchef Rabia Nur kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Rabia Nur Çamurlu Instagram hesabı nedir?

Berkem Temizel
Gece Editörü
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