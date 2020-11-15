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  3. MasterChef'in Bursa çekimlerinde tekme ve yumruklar havada uçuştu!

MasterChef'in Bursa çekimlerinde tekme ve yumruklar havada uçuştu!

Yarışma programı MasterChef’in Bursa'da gerçekleştirilen dış çekiminde sete girmek isteyen esnafa izin verilmeyince kavga çıktı. Tekme ve tokatların havada uçuştuğu kavgayı polis güçlükle ayırdı. O anlar kameraya saniye saniye yansıdı.

Türkiye'nin en çok izlenen yemek yarışma programı MasterChef’in Bursa'daki çekimlerinde yumruk yumruğa kavga çıktı. Ekranların sevilen lezzet yarışmasının önümüzdeki haftalarda yayımlanacak programın çekimi sırasında yaşanan kavgaya polis müdahale etti.

Çekim için MasterChef ekibi, Bursa’nın timsallerinden Tophane Meydanı'nı tercih etti. Prodüksiyon ekibi çekim için sıkı tedbirler alırken, çekim alanında çalıştığını öne süren bir esnafın içeri girmesine izin verilmeyince gerginlik yaşandı. Gerginlik büyüyünce kavga çıktı. Yumrukların konuştuğu kavgayı polis ayırdı.

Öte yandan, MasterChef yarışmacılarının programda Bursa’ya has yemekler yaptığı öğrenildi.

MasterChef'in Bursa çekimlerinde tekme ve yumruklar havada uçuştu!

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