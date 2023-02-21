Matvey Lukin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matvey Lukin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matvey Lukin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matvey Lukin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matvey Lukin 27 Nisan 2004 tarihinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Лукин Матвей Владиславович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matvey Lukin Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Matvey Lukin, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSKA Moskova II futbol takımında oynamaktadır. CSKA Moskova II takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Matvey Lukin'nin CSKA Moskova II ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Matvey Lukin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matvey Lukin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matvey Lukin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matvey Lukin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2020 yılında Akademia CSKA

1 Temmuz 2021 yılında CSKA Moskova II

Matvey Lukin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matvey Lukin şuan CSKA Moskova II takımında oynamakta ve 90 numaralı formayı giymektedir.

Matvey Lukin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rusya U17 takımında 3 numaralı formasıyla 28 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U16 takımında 3 numaralı formasıyla 18 Şubat 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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