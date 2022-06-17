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MEB Çocuk Yaz Tatili Etkinlik Kitaplarını yayınlandığını duyurdu!

Bakanlığın ilk kez hazırlayıp uygulamaya döktüğü okuma metinleri, etkinlikler, oyunlar ve bulmacaların yer aldığı ilk ve ortaokul kitaplarına, MEB'in resmi internet adresinden ulaşılabilecek.

MEB Çocuk Yaz Tatili Etkinlik Kitaplarını yayınlandığını duyurdu!

MEB tarafından ilk kez hazırlanan "MEB Çocuk Yaz Tatili Etkinlik Kitapları" yayınlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ilk ve ortaokul öğrencilerinin eğlenerek öğrenmesini sağlamak, bilim ve teknolojiye olan meraklarını güçlendirmek ve doğayla ilgili farkındalıklarını artırmak amacıyla ilk kez hazırlanan etkinlik seti, ilkokul ve ortaokul kitaplarından oluşuyor.

MEB Çocuk Yaz Tatili Etkinlik Kitaplarını yayınlandığını duyurdu!

ETKİNLİKLER, OYUNLAR, BULMACALAR...

İlkokul kitabında 36, ortaokul kitabında ise 35 konu başlığı altında okuma metinleri, etkinlikler, oyunlar ve bulmacalar yer alıyor.

Kitaplardaki 25 oyun ve bulmaca etkinliği, öğrencilerin çevrim içi uygulama yapabilmesi için etkileşimli olarak düzenlendi. Ayrıca 12 etkinlik de öğrencilerin daha kolay uygulama yapmasına imkan tanıyan videolarla desteklendi.

İlkokul 2, 3 ve 4'üncü sınıflar ile ortaokul 5, 6 ve 7'nci sınıf öğrencileri, kitaplara çevrim içi olarak "yardimcikaynaklar.meb.gov.tr" adresinden ulaşabilecek.

(AA)

Bölge Gündem Editör Ekibi
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