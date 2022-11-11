Bu dönemin ilk ara tatil heyecanı başlıyor! Öğretmen ve öğrencilere kısa bir eğitim molası!

Öğretmen ve öğrencilerin kısa bir nefes almak için sabırsızlıkla beklediği ilk ara tatil heyecanı bugün başlıyor.

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Bu dönemin ilk ara tatil heyecanı başlıyor! Öğretmen ve öğrencilere kısa bir eğitim molası! 1

Öğretmen ve öğrencilerin heyecanla beklediği birinci dönem ara tatili bugün, yani 11 Kasım Cuma günü itibarıyla başlayacak. Öğrenciler ara tatilin ardından 21 Kasım Pazartesi günü tekrar okullardaki sıralarında yerlerini alacak.

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