Ara tatil keyfi bitti, öğretmen ve öğrenciler tekrar okulun yolunu tuttu! Bugün ara tatil sonrası ilk ders zili çalacak!

9 günlük ilk ara tatil bugün sona erdi. İlkokul, ortaokul ve liselerde öğrenciler ve öğretmenler için ilk ders zili bugün çalacak. Yaklaşık 19 milyon öğrencinin yapmış olduğu kısa tatil sonrası bugün, dönem müfredatı aynı şekilde işlenmeye tekrar devam edecek.

ÖĞRETMENLİK KARİYER BASAMAKLARI

Ara tatilde, 81 ilde tek oturumda 595 bin 598 öğretmenin katılımıyla Öğretmenlik Kariyer Basamakları sınavı gerçekleştirilmişti. Kazanan öğretmenlerin uzman ya da başöğretmen olacağı sınavın sonuçları, 12 Aralık'ta ilan edilecek.