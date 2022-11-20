Uyuşturucudan tutuklanan kişilerin Ak Parti ve MHP'li isimlerin akrabası olduğu yazılmıştı! Yandaş medyanın bir yalan haberi daha elinde patladı!

Yandaş gazetelerin Bingöl'ün Karlıova ilçesinde tutuklanan kişilerin ilçede bulunan Ak Parti ve MHP'li başkanların yeğeni olduğu haberi yalan çıktı.

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Uyuşturucudan tutuklanan kişilerin Ak Parti ve MHP'li isimlerin akrabası olduğu yazılmıştı! Yandaş medyanın bir yalan haberi daha elinde patladı!

Hükümeti karalamak adına her fırsatta yalan haber üretmeye kalkan yandaş gazeteler bu sefer de Bingöl Karlıova ilçesinde yaşanan bir olaydan algı operasyonun yapmaya çalıştı. Erzincan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ve tutuklanan zanlıların Ak Partli ve MHP'li başkanların yeğeni olduklarını yazmalarından kısa bir süre sonra gerçek ortaya çıktı.

Uyuşturucudan tutuklanan kişilerin Ak Parti ve MHP'li isimlerin akrabası olduğu yazılmıştı! Yandaş medyanın bir yalan haberi daha elinde patladı!

UYUŞTURUCUDAN TUTUKLANDILAR

Sol kesimin basın organları olan T24, BirGün gibi yayıncılar bugün "Erzincan'da, 25 kilo uyuşturucu ele geçirilen aracın içinden AKP'li belediye başkanı ve ilçe başkanının yeğeni ile MHP'li ilçe başkanının yeğeni çıktı. Araçtaki toplam üç şüpheli tutuklandı." şeklinde haber yaptılar.

Uyuşturucudan tutuklanan kişilerin Ak Parti ve MHP'li isimlerin akrabası olduğu yazılmıştı! Yandaş medyanın bir yalan haberi daha elinde patladı!

CHP BİNGÖL KARLIOVA İLÇE BAŞKANI AMCASI ÇIKTI

Gündem olan haberlerden sonra tutuklanan kişilerin yakın akrabalarının CHP'de görev yaptığı belirtildi. Söz konusu operasyonda yakalanan Diyar Bingöl isimli şahsın, AK Parti Bingöl Karlıova İlçesi Belediye Başkanı Veysi Bingöl ile '6. derece akraba' olduğu, amcası Sıddık Bingöl'ün ise CHP Bingöl Karlıova İlçe Başkanı olduğu ortaya çıktı.

Uyuşturucudan tutuklanan kişilerin Ak Parti ve MHP'li isimlerin akrabası olduğu yazılmıştı! Yandaş medyanın bir yalan haberi daha elinde patladı!

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