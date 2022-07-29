Son dakika | Bakan Özer açıkladı: 2022- 2023 eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu! İşte tatil tarihleri...

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bakanlığın yayımladığı 2022 - 2023 eğitim öğretim yılı takvimi hakkında açıklama yaptı. Bakan Mahmut Özer, “2022-2023 eğitim-öğretim yılı 12 Eylül 2022 tarihinde başlayacak ve 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında yarıyıl tatilini ise 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında planlıyoruz. 14-18 Kasım 2022’de birinci, 17-20 Nisan 2023’te ikinci ara tatili yapacağız. İkinci ara tatili Ramazan Bayramıyla birleştirdik” diye konuştu.

İŞTE 2022 - 2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

Buna göre 2022-2023 eğitim-öğretim yılı 12 Eylül 2022'de başlayacak, 16 Haziran 2023'de sona erecek.

Birinci ara tatil, 14-18 Kasım 2022, ikinci ara tatil 17-20 Nisan 2023 tarihlerinde yapılacak.

Yarı yıl tatili 23 Ocak - 3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak.