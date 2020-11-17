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  3. MEB'den uzaktan eğitim açıklaması!

MEB'den uzaktan eğitim açıklaması!

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Resmi, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetleri, 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzaktan eğitim yoluyla devam edecektir." denildi.

MEB'den uzaktan eğitim açıklaması!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ara tatilde olan okullardaki eğitim öğretim faaliyetlerinin yıl sonuna kadar çevrimiçi olarak devam edeceğini açıkladı.

Erdoğan'ın açıklaması sonrası Milli Eğitim Bakanlığından konu ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada resmi, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetlerinin 31 Aralık'a kadar uzaktan eğitim yoluyla süreceği belirtildi.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"Resmi, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetleri, 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzaktan eğitim yoluyla devam edecektir. Uzaktan eğitim sürecine ilişkin detaylı bilgilendirme ayrıca yapılacaktır."

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Berkem Temizel
Gece Editörü


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