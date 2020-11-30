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Medipol Başakşehir, Yukatel Denizlispor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 10. hafta maçında Medipol Başakşehir, Yukatel Denizlispor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Medipol Başakşehir, Yukatel Denizlispor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 10. hafta maçında Medipol Başakşehir, Yukatel Denizlispor ile karşılaştı. maç 3-3 sona erdi. Medipol Başakşehir ve Yukatel Denizlispor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'da 10. hafta maçında Medipol Başakşehir sahasında Yukatel Denizlispor ile 28.11.2020 16:00'da karşılaştı. Başakşehir Fatih Terim - İstanbul - Başakşehir stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Medipol Başakşehir, Yukatel Denizlispor maçı kaç kaç bitti?

Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Medipol Başakşehir, Yukatel Denizlispor maç sonucu:

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR YUKATEL DENİZLİSPOR
Medipol Başakşehir Yukatel Denizlispor
3 3

MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN

Medipol Başakşehir, Yukatel Denizlispor maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Başakşehir Fatih Terim - İstanbul - Başakşehir

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

28.11.2020 16:00

MAÇIN HAKEMLERİ

Arda Kardeşler(hakem), Erdem Bayık(1. Yardımcı Hakem), İbrahim Bozbey(2. Yardımcı Hakem), Emre Malok(dördüncü Hakem), Yaşar Kemal Uğurlu(var), Oğuzhan Uğurlu(avar)

MEDİPOL BAŞAKŞEHİRMedipol Başakşehir

Medipol Başakşehir İlk 11

1. Volkan Babacan, 4. Rafael Pereıra Da Sılva, 7. Edın Vısca, 11. Nacer Chadlı, 17. İrfan Can Kahveci, 19. Demba Ba, 21. Mahmut Tekdemir, 22. Fredrık Aasmundrud Guldbrandsen, 23. Deniz Türüç, 26. Carlos Dos Santos Rodrıgues, 37. Martın Skrtel

Yedekler

13. Ahmet Said Kıvanç, 3. Hasan Ali Kaldırım, 6. Alexandru Epureanu, 10. Berkay Özcan, 14. Okechukwu Godson Azubuıke, 20. Gıulıano Vıctor De Paula, 24. Ravil Tagir, 29. Kerim Frei, 63. Bolı Bolıngolı Mbombo, 88. Cemali Sertel

Teknik Sorumlu

Okan Buruk

Goller

Fredrık Aasmundrud Guldbrandsen,10.dk (f), Fredrık Aasmundrud Guldbrandsen,21.dk (f), Demba Ba,58.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Nacer Chadlı 90.dk, Sarı Kart Martın Skrtel 90+4.dk

Oyundan Çıkanlar

Mahmut Tekdemir 78.dk, İrfan Can Kahveci 68.dk, Edın Vısca 68.dk, Demba Ba 78.dk, Rafael Pereıra Da Sılva 84.dk

Oyuna Girenler

Gıulıano Vıctor De Paula 78.dk, Okechukwu Godson Azubuıke 68.dk, Hasan Ali Kaldırım 68.dk, Berkay Özcan 78.dk, Ravil Tagir 84.dk

YUKATEL DENİZLİSPORYukatel Denizlispor

Yukatel Denizlispor İlk 11

29. Costel Fane Pantılımon, 15. Oğuz Yılmaz, 6. Marvın Dırk Bakalorz, 8. Radoslaw Pawel Murawskı, 9. Hadı Sacko, 10. Ismail Aissati, 28. Angelo Nicolas Sagal Tapıa, 2. Tıago Jorge Olıveıra Lopes, 76. Özer Özdemir, 7. Hugo Rodallega Martınez, 22. Mustafa Yumlu

Yedekler

1. Hüseyin Altıntaş, 19. Cenk Gönen, 3. Muhammet Özkal, 24. Federıco Nıcolas Varela Escudero, 20. Recep Niyaz, 11. Murıs Mesanovıc, 88. Alihan Kalkan, 91. Fabıano Leısmann, 21. Zakarya Bergdıch, 94. Muhammed Eren Kıryolcu

Teknik Sorumlu

Goller

Özer Özdemir,62.dk (f), Hugo Rodallega Martınez,90+2.dk (f), Radoslaw Pawel Murawskı,90+4.dk (p)

Kartlar

Sarı Kart Tıago Jorge Olıveıra Lopes 20.dk

Oyundan Çıkanlar

Tıago Jorge Olıveıra Lopes 46.dk, Hadı Sacko 81.dk, Marvın Dırk Bakalorz 59.dk

Oyuna Girenler

Zakarya Bergdıch 46.dk, Recep Niyaz 81.dk, Murıs Mesanovıc 59.dk

Süper Lig 10. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Alanyaspor97201932316
2Galatasaray10622167209
3Fenerbahçe106222013207
4Beşiktaş95131717160
5Kasımpaşa104331310153
6Gaziantep FK103611513152
7Başakşehir FK104241615141
8Fatih Karagümrük93421711136
9Konyaspor9333107123
10Çaykur Rizespor9333121412-2
11Yeni Malatyaspor9333101212-2
12Hatayspor73317912-2
13Trabzonspor10334121512-3
14Göztepe8251149115
15Antalyaspor10244111610-5
16Sivasspor82338109-2
17BB Erzurumspor923411159-4
18Kayserispor82155117-6
19Denizlispor91358166-8
20Gençlerbirliği91266165-10
21MKE Ankaragücü80267152-8

Süper Lig 10. hafta Fikstür sonuçları

27.11.2020MKE Ankaragücü0-1Trabzonspor
28.11.2020Çaykur Rizespor0-4Galatasaray
28.11.2020Gaziantep FK2-2Yeni Malatyaspor
28.11.2020Başakşehir FK3-3Denizlispor
29.11.2020BB Erzurumspor2-2Antalyaspor
29.11.2020Kasımpaşa2-0Gençlerbirliği
29.11.2020Fenerbahçe3-4Beşiktaş
29.11.2020Alanyaspor1-0Konyaspor
30.11.2020SivassporGöztepe
30.11.2020KayserisporFatih Karagümrük
Onur Çelik
Spor Editörü


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