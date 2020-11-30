Medipol Başakşehir, Yukatel Denizlispor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 10. hafta maçında Medipol Başakşehir, Yukatel Denizlispor ile karşılaştı. maç 3-3 sona erdi. Medipol Başakşehir ve Yukatel Denizlispor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'da 10. hafta maçında Medipol Başakşehir sahasında Yukatel Denizlispor ile 28.11.2020 16:00'da karşılaştı. Başakşehir Fatih Terim - İstanbul - Başakşehir stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Medipol Başakşehir, Yukatel Denizlispor maçı kaç kaç bitti? Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Medipol Başakşehir, Yukatel Denizlispor maç sonucu: Medipol Başakşehir Yukatel Denizlispor 3 3 MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN Medipol Başakşehir, Yukatel Denizlispor maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Başakşehir Fatih Terim - İstanbul - Başakşehir

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

28.11.2020 16:00

MAÇIN HAKEMLERİ

Arda Kardeşler(hakem), Erdem Bayık(1. Yardımcı Hakem), İbrahim Bozbey(2. Yardımcı Hakem), Emre Malok(dördüncü Hakem), Yaşar Kemal Uğurlu(var), Oğuzhan Uğurlu(avar)

Medipol Başakşehir

Medipol Başakşehir İlk 11

1. Volkan Babacan, 4. Rafael Pereıra Da Sılva, 7. Edın Vısca, 11. Nacer Chadlı, 17. İrfan Can Kahveci, 19. Demba Ba, 21. Mahmut Tekdemir, 22. Fredrık Aasmundrud Guldbrandsen, 23. Deniz Türüç, 26. Carlos Dos Santos Rodrıgues, 37. Martın Skrtel

Yedekler

13. Ahmet Said Kıvanç, 3. Hasan Ali Kaldırım, 6. Alexandru Epureanu, 10. Berkay Özcan, 14. Okechukwu Godson Azubuıke, 20. Gıulıano Vıctor De Paula, 24. Ravil Tagir, 29. Kerim Frei, 63. Bolı Bolıngolı Mbombo, 88. Cemali Sertel

Teknik Sorumlu

Okan Buruk

Goller

Fredrık Aasmundrud Guldbrandsen,10.dk (f), Fredrık Aasmundrud Guldbrandsen,21.dk (f), Demba Ba,58.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Nacer Chadlı 90.dk, Sarı Kart Martın Skrtel 90+4.dk

Oyundan Çıkanlar

Mahmut Tekdemir 78.dk, İrfan Can Kahveci 68.dk, Edın Vısca 68.dk, Demba Ba 78.dk, Rafael Pereıra Da Sılva 84.dk

Oyuna Girenler

Gıulıano Vıctor De Paula 78.dk, Okechukwu Godson Azubuıke 68.dk, Hasan Ali Kaldırım 68.dk, Berkay Özcan 78.dk, Ravil Tagir 84.dk

Yukatel Denizlispor

Yukatel Denizlispor İlk 11

29. Costel Fane Pantılımon, 15. Oğuz Yılmaz, 6. Marvın Dırk Bakalorz, 8. Radoslaw Pawel Murawskı, 9. Hadı Sacko, 10. Ismail Aissati, 28. Angelo Nicolas Sagal Tapıa, 2. Tıago Jorge Olıveıra Lopes, 76. Özer Özdemir, 7. Hugo Rodallega Martınez, 22. Mustafa Yumlu

Yedekler

1. Hüseyin Altıntaş, 19. Cenk Gönen, 3. Muhammet Özkal, 24. Federıco Nıcolas Varela Escudero, 20. Recep Niyaz, 11. Murıs Mesanovıc, 88. Alihan Kalkan, 91. Fabıano Leısmann, 21. Zakarya Bergdıch, 94. Muhammed Eren Kıryolcu

Teknik Sorumlu

Goller

Özer Özdemir,62.dk (f), Hugo Rodallega Martınez,90+2.dk (f), Radoslaw Pawel Murawskı,90+4.dk (p)

Kartlar

Sarı Kart Tıago Jorge Olıveıra Lopes 20.dk

Oyundan Çıkanlar

Tıago Jorge Olıveıra Lopes 46.dk, Hadı Sacko 81.dk, Marvın Dırk Bakalorz 59.dk

Oyuna Girenler

Zakarya Bergdıch 46.dk, Recep Niyaz 81.dk, Murıs Mesanovıc 59.dk

Süper Lig 10. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Alanyaspor 9 7 2 0 19 3 23 16 2 Galatasaray 10 6 2 2 16 7 20 9 3 Fenerbahçe 10 6 2 2 20 13 20 7 4 Beşiktaş 9 5 1 3 17 17 16 0 5 Kasımpaşa 10 4 3 3 13 10 15 3 6 Gaziantep FK 10 3 6 1 15 13 15 2 7 Başakşehir FK 10 4 2 4 16 15 14 1 8 Fatih Karagümrük 9 3 4 2 17 11 13 6 9 Konyaspor 9 3 3 3 10 7 12 3 10 Çaykur Rizespor 9 3 3 3 12 14 12 -2 11 Yeni Malatyaspor 9 3 3 3 10 12 12 -2 12 Hatayspor 7 3 3 1 7 9 12 -2 13 Trabzonspor 10 3 3 4 12 15 12 -3 14 Göztepe 8 2 5 1 14 9 11 5 15 Antalyaspor 10 2 4 4 11 16 10 -5 16 Sivasspor 8 2 3 3 8 10 9 -2 17 BB Erzurumspor 9 2 3 4 11 15 9 -4 18 Kayserispor 8 2 1 5 5 11 7 -6 19 Denizlispor 9 1 3 5 8 16 6 -8 20 Gençlerbirliği 9 1 2 6 6 16 5 -10 21 MKE Ankaragücü 8 0 2 6 7 15 2 -8

Süper Lig 10. hafta Fikstür sonuçları