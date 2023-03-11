Mehmet Ali Kulat kimdir? Kaç yaşında, nereli, ne mezunudur? Mehmet Ali Kulat'ın biyografisi

Televizyon programlarına çıkarak kamuoyu araştırma sonuçlarını açıklayan ve yorumarda bulunan MAK Araştırma şirketinin başkanı Mehmet Ali Kulat, kim olduğu merak ediliyor. Peki, Mehmet Ali Kulat kimdir? Kaç yaşında, nereli, ne mezunu, mesleği ve kariueri nedir? İşte Mehmet Ali Kulat'ın biyografisi...

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Mehmet Ali Kulat kimdir? Kaç yaşında, nereli, ne mezunudur? Mehmet Ali Kulat'ın biyografisi 1

Mak araştırma değerlendirme danışmanlık müşavirlik Org. İnş. ve tic. Anonim Şirketi. Ve Tic. Anonim Şirketi nin Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, Katıldığı TV programlarında yaptığı analiz ve yorumlarla izleyicilerin dikkatini toplayan, Seçim arifelerinde yaptığı seçim anketleriyle dikkatleri üzerine çeken Mehmet Ali Kulat'ın biyografisi araştırılıyor. Bu bağlamda, Mehmet Ali Kulat kimdir? Kaç yaşında, nereli? İşte Mehmet Ali Kulat'ın biyografisi...

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