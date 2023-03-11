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Mehmet Ali Kulat kimdir? Kaç yaşında, nereli, ne mezunudur? Mehmet Ali Kulat'ın biyografisi
Televizyon programlarına çıkarak kamuoyu araştırma sonuçlarını açıklayan ve yorumarda bulunan MAK Araştırma şirketinin başkanı Mehmet Ali Kulat, kim olduğu merak ediliyor. Peki, Mehmet Ali Kulat kimdir? Kaç yaşında, nereli, ne mezunu, mesleği ve kariueri nedir? İşte Mehmet Ali Kulat'ın biyografisi...
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