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  3. Mehmet Dinçerler Hadise’yi kapattıkça kapadı! Ünlü şarkıcının kapalı kıyafeti gündeme oturdu: “Şükür kapalı birini gördük”

Mehmet Dinçerler Hadise’yi kapattıkça kapadı! Ünlü şarkıcının kapalı kıyafeti gündeme oturdu: “Şükür kapalı birini gördük”

Mehmet Dinçerler ile evlilik hazırlığında olan Hadise’nin sahne kıyafeti gündem oldu. Ünlü şarkıcının kapalı sahne kıyafeti hayranları tarafından tam not aldı.

Mehmet Dinçerler Hadise’yi kapattıkça kapadı! Ünlü şarkıcının kapalı kıyafeti gündeme oturdu: “Şükür kapalı birini gördük”

Mehmet Dinçerler ile evlilik yolunda ilerleyen ünlü şarkıcı Hadise, sevgilisi için stilini de değiştirdi. Hadise, Mehmet Dinçerler ile ilişkisinden önce konserlerinde giydiği dekolteli kıyafetleriyle ön plana çıkıyordu. Ancak ilişki sonrasında stilini değiştirerek dekolteli kıyafetler tercih etmediği görüldü.

Mehmet Dinçerler Hadise’yi kapattıkça kapadı! Ünlü şarkıcının kapalı kıyafeti gündeme oturdu: “Şükür kapalı birini gördük”

“ÇOK HANIMEFENDİ OLMUŞ”

Son olarak İstanbul'da konser veren Hadise, sahnede giydiği beyaz tulum, takipçileri tarafından oldukça beğenildi. Ünlü şarkıcının bu tutumu sosyal medyaya bomba gibi düştü.

Mehmet Dinçerler Hadise’yi kapattıkça kapadı! Ünlü şarkıcının kapalı kıyafeti gündeme oturdu: “Şükür kapalı birini gördük”

Bazı sosyal medya kullanıcıları Hadise’nin bu tavrını eleştirirken bazı kullanıcılar şarkıcıyı destekledi. Konser fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşan Hadise’ye beğeni yağmuru geldi. Bazı sosyal medya kullanıcıları paylaşıma, "Çok hanımefendi olmuş" ve "Şükür sahnede kapalı birini gördük" ifadelerini kullandı.

Mehmet Dinçerler Hadise’yi kapattıkça kapadı! Ünlü şarkıcının kapalı kıyafeti gündeme oturdu: “Şükür kapalı birini gördük”

Mehmet Dinçerler Hadise’yi kapattıkça kapadı! Ünlü şarkıcının kapalı kıyafeti gündeme oturdu: “Şükür kapalı birini gördük”

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