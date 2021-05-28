Melek Baykal hasta mı? Melek Baykal'a ne oldu? soruları şu sıralar internet mecrasında enn çok aratılan konular arasına girdi. Biz de Melek Baykal'ın son durumu ile ilgili bilgileri haberimizde derledik.

MELEK BAYKAL'A NE OLDU?

Usta tiyatrocu ve oyuncu Melek Baykal, sosyal medya sayfasından kafaları karıştıran bir paylaşım yaptı. Baykal, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla kısa süreliğine veda etti.

Melek Baykal kısa süreliğine sosyal medyaya veda etti. Melek Baykal yaptığı paylaşımda, “ Sevgili dostlar bir süre sizlerle olamayacağım. Sağlıklı günlerde tekrar bir arada olmaz üzere. Sevgiyle kalın” notunu düştü. Baykal’ın “Sağlıklı günlerde tekrar bir arada olmak üzere” mesajı akıllarda soru işareti uyandırdı.

MELEK BAYKAL HASTA MI?

Melek Baykal'ın instagramdaki paylaşımlarının ardından hayranları Baykal'ın sağlık durumunu öğrenmek için internette çokça araştırmalar yapmaya devam ediyor. Melek Baykal ise menajeri Serkan Kaya'nın kendisi ile ilgili durumunu instagram hesabından paylaştı.

Serkan kaya yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

''Değerli dostlar, Melek Baykal'ın ve ailesinin sağlığı iyi. Herhangi bir olumsuz durum söz konusu değil. Covid değiliz. Gelen mesajlara teşekkür ederiz. Covid'in olmadığı daha güzel günlerde görüşmek üzere...''

MELEK BAYKAL KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

67 yaşında olan Melek Baykal, 7 Ağustos 1954 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Aslen İstanbulludur. Babası bir bürokrat olduğu için Ankara-İstanbul arasında dolaşıyordu. Annesinin adı Şükran Baykal'dır.

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Melek Baykal kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi? Kaç çocuğu var?