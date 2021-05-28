Aygün Aydın'dan, Şeyma Subaşı hakkında şok sözler: Ben evi adamları ayartmıyorum!Yerli aşı nasıl gönüllü olunur? Yerli aşı gönüllü olma şartları, başvuru formu, gönüllü parasıSosyal medyada isyan var! #VodafonePişmanlıktırGram altın 518 TL'ye kadar yükseldi! 28 Mayıs 2021 Cuma güncel altın fiyatları | Tam, yarım, çeyrek, gram altın bugün fiyatı ne kadar?ATV Müge Anlı bugünkü programı canlı izle Youtube | 28 Mayıs 2021 Cuma Müge Anlı izleMelek Baykal hasta mı? Melek Baykal'a ne oldu?Twitter'da ücretli üyelik dönemi başlıyor! İşte Twitter Blue'nun tüm özellikleri ve fiyatıSON DAKİKA! Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı duyurdu: Yerli aşı için en az 480 gönüllü aranıyor!Kan donduran olay! Yol kenarında bir erkek cesedi bulunduMelek Baykal'dan kafaları karıştıran hareket! Sosyal medyaya veda etti
İstanbul19 °C
  1. HABERLER
  2. BİYOGRAFİ
  3. Melek Baykal hasta mı? Melek Baykal'a ne oldu?

Melek Baykal hasta mı? Melek Baykal'a ne oldu?

Melek Baykal'ın bir süre öne sosyal medyaya vedasının ardından hayranların internette Melek Baykal hasta mı? Melek Baykal'a ne oldu? sorularını çokça aratmaya başladı. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

Melek Baykal hasta mı? Melek Baykal'a ne oldu?

Melek Baykal hasta mı? Melek Baykal'a ne oldu? soruları şu sıralar internet mecrasında enn çok aratılan konular arasına girdi. Biz de Melek Baykal'ın son durumu ile ilgili bilgileri haberimizde derledik.

MELEK BAYKAL'A NE OLDU? 

Usta tiyatrocu ve oyuncu Melek Baykal, sosyal medya sayfasından kafaları karıştıran bir paylaşım yaptı. Baykal, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla kısa süreliğine veda etti.

Melek Baykal kısa süreliğine sosyal medyaya veda etti. Melek Baykal yaptığı paylaşımda, “ Sevgili dostlar bir süre sizlerle olamayacağım. Sağlıklı günlerde tekrar bir arada olmaz üzere. Sevgiyle kalın” notunu düştü. Baykal’ın “Sağlıklı günlerde tekrar bir arada olmak üzere” mesajı akıllarda soru işareti uyandırdı. 

Melek Baykal hasta mı? Melek Baykal'a ne oldu?

MELEK BAYKAL HASTA MI? 

Melek Baykal'ın instagramdaki paylaşımlarının ardından hayranları Baykal'ın sağlık durumunu öğrenmek için internette çokça araştırmalar yapmaya devam ediyor. Melek Baykal ise menajeri Serkan Kaya'nın kendisi ile ilgili durumunu instagram hesabından paylaştı. 

Serkan kaya yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

''Değerli dostlar, Melek Baykal'ın ve ailesinin sağlığı iyi. Herhangi bir olumsuz durum söz konusu değil. Covid değiliz. Gelen mesajlara teşekkür ederiz. Covid'in olmadığı daha güzel günlerde görüşmek üzere...''

Melek Baykal hasta mı? Melek Baykal'a ne oldu?

MELEK BAYKAL KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

67 yaşında olan Melek Baykal, 7 Ağustos 1954 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Aslen İstanbulludur. Babası bir bürokrat olduğu için Ankara-İstanbul arasında dolaşıyordu. Annesinin adı Şükran Baykal'dır.

Melek Baykal ile ilgili daha fazla bilgi için aşağıdaki kutucuğa tıklayınız.

{TITLE_STRIP}Melek Baykal kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi? Kaç çocuğu var?

 

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT