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Melek Baykal'dan kafaları karıştıran hareket! Sosyal medyaya veda etti

Usta tiyatrocu ve oyuncu Melek Baykal, sosyal medyaya bir süreliğine veda edeceği açıklamasını yapması kafaları karıştırdı.

Melek Baykal'dan kafaları karıştıran hareket! Sosyal medyaya veda etti

Efsane dizi Cennet Mahallesi'nde Pembe karakteriyle hafızalarda yer edinen Melek Baykal kısa süreliğine sosyal medyaya veda edeceğini duyurdu.

Usta oyuncu, Baykal yaptığı paylaşımda,  “Sevgili dostlar bir süre sizlerle olamayacağım. Sağlıklı günlerde tekrar bir arada olmaz üzere. Sevgiyle kalın” notunu düştü.

Baykal’ın “Sağlıklı günlerde tekrar bir arada olmak üzere” mesajı merak uyandırması üzerine menajeri Selçuk Kaya'dan da bir açıklama geldi.

Melek Baykal'dan kafaları karıştıran hareket! Sosyal medyaya veda etti

Kaya, "Melek Baykal'ın ve ailesinin sağlığı iyi herhangi bir olumsuz durum söz konusu değil. Covid değiliz" açıklamasında bulundu. 

Melek Baykal'dan kafaları karıştıran hareket! Sosyal medyaya veda etti

MELEK BAYKAL KİMDİR?

67 yaşında olan Melek Baykal, 7 Ağustos 1954 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Aslen İstanbulludur. Babası bir bürokrat olduğu için Ankara-İstanbul arasında dolaşıyordu. Annesinin adı Şükran Baykal'dır. 

Melek Baykal hakkında daha fazla bilgi için habere tıklayın...

{TITLE_STRIP}Melek Baykal kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi? Kaç çocuğu var?

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