Melih Bulu'nun rektörlükten alınma nedeni ortaya çıktı! Erdoğan o gelişme sonrası hemen görevden aldı

2 Ocak 2021 tarihinde Resmi Gazete'de yer alan atama kararıyla Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Prof. Dr. Melih Bulu, sürpriz bir kararla 15 Temmuz Perşembe günü Cumhurbaşkanı kararı ile görevden alınmıştı. Bulu'nun görevden alınması şaşkınlık yaratırken görevden alınma nedeni ve sürecin nasıl geliştiği de ortaya çıktı.

Sözcü Gazetesi yazarı İsmail Saymaz, kaleme aldığı köşe yazısında YÖK'te bir süredir Bulu hakkında rahatsızlık olduğunu bunun nedeni ise Boğaziçi Üniversitesi'ndeki huzursuzluğu aylardır giderilememiş olduğunu ifade etti.

RAPOR YÖK'E ULAŞTI

Geçtiğimiz hafta Bulu'nun tezinde intihal olduğu iddialarına ilişkin raporun YÖK'e ulaştığını kaydeden Saymaz yazısında," Usulen bu raporlar YÖK'ün Denetim Kurulu'na havale edilir, görüş doğrultusunda savunma istenerek karar verilirdi." dedi.

İŞTE GÖREVDEN ALINMA SÜRECİ

Saymaz, yazısının devamında Bulu'nun görevden alınmasına ilişkin süreci şu cümlelerle anlattı:

"Bu kez YÖK Başkanı Yekta Saraç inisiyatif aldı. Önceki gün YÖK Genel Kurulu'nu olağanüstü topladı. Toplantıda Bulu'nun görevden el çektirilmesi için görüş birliğine varıldı. Saraç, derhal Beştepe'ye giderek Erdoğan'ı bilgilendirdi. Bulu'nun devam etmesinin üniversiteye, YÖK'e ve Cumhurbaşkanlığı'na zarar vereceğini söyledi. Saraç'a göre yeni eğitim yılı beklenirse protestolar kitleselleşebilirdi. Erdoğan da gece yarısı Bulu'yu görevden aldı."

YÖK KAYNAKLARI: BULU, OTORİTEYİ SAĞLAYAMADI

Saymaz'ın görüştüğü YÖK kaynakları aktardığına göre Bulu hakkında “Bulu, otorite sağlayamadı. Eylemleri sönümlendiremedi. Düzeleceği yönünde kanaat oluşmadığı için inisiyatif kullanıldı.” dedi.

Öte yandan Bulu'nun görevden alınmasının ardından yerine yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Naci İnci vekaleten atandı. Ayrıca YÖK, yeni rektörü belirlemek için ilan açtı. Başvurular 2 Ağustos'ta sona erecek.

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