Andy Fordham kimdir? Andy Fordham kaç yaşında, neden vefat etti?SON DAKİKA! Yerli aşı Turkovac'ta sıcak gelişme: 3. doz klinik aşaması başladı!Eski dünya şampiyonu Andy Fordham hayata gözlerini yumdu15 Temmuz yıl dönümünde Tuzla tek yürek olduNeymar saç stilini değiştirdi | Ünlü futbolcunun yeni tarzı olay olduZiraat Bankası mobil uygulaması çöktü mü 2021 son dakika? Ziraat Bankası erişim hatası nedir, nasıl düzelir 2021?Canan Ergüder 44 oldu! Eşi Kenan Ece'den doğum günü sürprizi!Askerlik yerleri açıklandı mı 2021 son dakika? MSB ağustos 2021 sınıflandırma dönemi duyurusuOsmangazi Köprüsü geçiş ücreti ne kadar, kaç TL 2021?Abdullah Avcı'dan İsmail Köybaşı'na çağrı: Benden haber bekle!
İstanbul27 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Melih Bulu'nun rektörlükten alınma nedeni ortaya çıktı! Erdoğan o gelişme sonrası hemen görevden aldı

Melih Bulu'nun rektörlükten alınma nedeni ortaya çıktı! Erdoğan o gelişme sonrası hemen görevden aldı

Cumhurbaşkanı kararı ile Boğaziçi Üniversitesindeki rektörlük görevinden alınan Prof. Dr. Melih Bulu'nun görevden alınma süreci ortaya çıktı. Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, Bulu'nun tezinde intihal olduğuna ilişkin raporun YÖK'e ulaştığını yapılan toplantıda Bulu'nun görevden el çektirilmesi görüşüne varıldıktan sonra durumunun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bildirilmesinin ardından görevinden alındığını söyledi.

Melih Bulu'nun rektörlükten alınma nedeni ortaya çıktı! Erdoğan o gelişme sonrası hemen görevden aldı

2 Ocak 2021 tarihinde Resmi Gazete'de yer alan atama kararıyla Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Prof. Dr. Melih Bulu, sürpriz bir kararla 15 Temmuz Perşembe günü Cumhurbaşkanı kararı ile görevden alınmıştı. Bulu'nun görevden alınması şaşkınlık yaratırken görevden alınma nedeni ve sürecin nasıl geliştiği de ortaya çıktı.

Sözcü Gazetesi yazarı İsmail Saymaz, kaleme aldığı köşe yazısında YÖK'te bir süredir Bulu hakkında rahatsızlık olduğunu bunun nedeni ise  Boğaziçi Üniversitesi'ndeki huzursuzluğu aylardır giderilememiş olduğunu ifade etti. 

Melih Bulu'nun rektörlükten alınma nedeni ortaya çıktı! Erdoğan o gelişme sonrası hemen görevden aldı

RAPOR YÖK'E ULAŞTI

Geçtiğimiz hafta Bulu'nun tezinde intihal olduğu iddialarına ilişkin raporun YÖK'e ulaştığını kaydeden Saymaz yazısında," Usulen bu raporlar YÖK'ün Denetim Kurulu'na havale edilir, görüş doğrultusunda savunma istenerek karar verilirdi." dedi.

İŞTE GÖREVDEN ALINMA SÜRECİ

Saymaz, yazısının devamında Bulu'nun görevden alınmasına ilişkin süreci şu cümlelerle anlattı:

"Bu kez YÖK Başkanı Yekta Saraç inisiyatif aldı. Önceki gün YÖK Genel Kurulu'nu olağanüstü topladı. Toplantıda Bulu'nun görevden el çektirilmesi için görüş birliğine varıldı. Saraç, derhal Beştepe'ye giderek Erdoğan'ı bilgilendirdi. Bulu'nun devam etmesinin üniversiteye, YÖK'e ve Cumhurbaşkanlığı'na zarar vereceğini söyledi. Saraç'a göre yeni eğitim yılı beklenirse protestolar kitleselleşebilirdi. Erdoğan da gece yarısı Bulu'yu görevden aldı."

Melih Bulu'nun rektörlükten alınma nedeni ortaya çıktı! Erdoğan o gelişme sonrası hemen görevden aldı

YÖK KAYNAKLARI: BULU, OTORİTEYİ SAĞLAYAMADI

Saymaz'ın görüştüğü YÖK kaynakları aktardığına göre Bulu hakkında “Bulu, otorite sağlayamadı. Eylemleri sönümlendiremedi. Düzeleceği yönünde kanaat oluşmadığı için inisiyatif kullanıldı.” dedi. 

Öte yandan Bulu'nun görevden alınmasının ardından yerine yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Naci İnci vekaleten atandı. Ayrıca YÖK, yeni rektörü belirlemek için ilan açtı. Başvurular 2 Ağustos'ta sona erecek. 

Melih Bulu'nun rektörlükten alınma nedeni ortaya çıktı! Erdoğan o gelişme sonrası hemen görevden aldı

{TITLE_STRIP}Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Melih Bulu görevden alındı

{TITLE_STRIP}Son dakika | Boğaziçi Üniversitesi'nin yeni rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci oldu

{TITLE_STRIP}Resmi Gazete'de Atama Kararları rüzgarı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çarpıcı atamalar

 

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT