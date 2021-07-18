Melisa Aslı Pamuk'un yeni sevgilisi Mustafa Mert Koç merak konusu oldu. Biz de Melisa Aslı Pamuk'un sevgilisi kim? Mustafa Mert Koç kimdir, nereli, kaç yaşında? sorularının yanıtına haberimizde yer verdik. İşte Mustafa Mert Koç'un hayatı...

MELİSA ASLI PAMUK'UN SEVGİLİSİ KİM? MUSTAFA MERT KOÇ KİMDİR, NERELİ KAÇ YAŞINDA?

1994 yılında İstanbul’da doğan Mustafa Mert Koç, oyuncu üniversite eğitimini siyasal bilgiler bölümünde tamamladı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla yapımcıların ve yönetmenlerin de dikkatini çeken Mustafa Mert Koç, Yeter adlı dizide asistan Mert karakterini canlandırdı.

Hayat Bazen Tatlıdır dizisinde hayat verdiği Onur karakteriyle hayran kitlesini genişleten 27 yaşındaki Mustafa Mert Koç, oyunculuk eğitimi için Los Angeles'a gitti.

Şahin Tepesi adlı diziyle bir kez daha ekranlara dönen oyuncu, TRT'de dizisi Benim Adım Bir Melek dizisinde rol aldı.

ROL ALDIĞI DİZİLER

Benim Adım Melek (Ömer, 2019)

Şahin Tepesi (Cem, 2018)

Yeter (Mert, 2016)

Hayat Bazen Tatlıdır (Onur, 2016)

ROL ALDIĞI FİLMLER

Organik Aşk (Bülent, 2017)

Ketenpere (Trafik Polisi, 2017)

Kolpaçino (Kral, 2014)

Melisa Aslı Pamuk kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında?