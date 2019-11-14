Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa'nın haberine göre; yakın çevresine 'çaresiz kaldım' diyen Miraloğlu, ayrılık kararı aldı ve boşanma işlemlerini başlattı.

POLİS EŞLİĞİNDE EVDEN ÇIKACAK

Ayrıldıktan sonra da Amerika'da yaşamaya devam edecek olan Meltem Miraloğlu, eşiyle yaşadığı evden polis eşliğinde çıkacak.

Meltem Miraloğlu'nun tanınmış bir kişi ile sorun yaşadığı, ondan korktuğu için Türkiye'ye dönmek istemediği de iddialar arasında.

80 YAŞINDAKİ PATRICK'LE EVLENDİ

Hayali olan Amerika'ya yerleşen 32 yaşındaki Miraloğlu, kendisini evlat edinen 80 yaşındaki Patrick isimli adamla nikah masasına oturdu. Evliliği için "Yaş farkı sorun değil. Onun çok genç bir kalbi var. Serveti ve Amerikan vatandaşlığı umurumda değil. Bizimkisi ilk görüşte aşk" diyen oyuncunun son paylaştığı videosundaki mutsuz halleri takipçilerini endişelendirdi.

PAYLAŞTIĞI VİDEO TAKİPÇİLERİNİ HÜZÜNLENDİRDİ

Evliliğinde mutsuz olduğu, sadece zengin olmak istediği için evlendiği söylenen oyuncu, dün şarkı dinlerken bir video çekti. Oyuncunun mutsuzken bir anda gülmesi ve yüzündeki endişe takipçilerini korkuttu. Miraloğlu'nun videosunun altına "Çok hüzünlü duruyorsun." ve "Niye bu kadar mutsuzsun?" diye bir sürü yorum yağdı.

Amerikalı iş adamı ile evlenen Meltem Miraloğlu'nun hali dikkat çekti

Meltem Miraloğlu tüp bebek tedavisi ile anne olacak

80 yaşındaki adamla evlenen Meltem Miraloğlu meğer evlat edinilmiş

Meltem Miraloğlu kimdir? Aslen nereli? Kiminle evlendi?



