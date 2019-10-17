Meltem Miraloğlu tüp bebek tedavisi ile anne olacak

"Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa" programında yer alana habere göre; 32 yaşındaki Meltem Miraloğlu, eşi Patrick’ten bebek sahibi olabilmek için tüp bebek tedavisine başladı

Çift kurallara harfiyen uyuyor

Çift doktorların dediklerine harfiyen uyuyor, anne-baba olabilmek için elinden geleni yapıyor.

Öz oğlu babasını reddetti

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Patrick’in öz oğlu babasını reddetti.

Meltem Miraloğlu kimdir? Aslen nereli? Kiminle evlendi?

80 yaşındaki adamla evlenen Meltem Miraloğlu meğer evlat edinilmiş

Meltem Miraloğlu'nun oynadığı çocuk 'gelin rolü' gerçek oldu