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  3. Meltem Miraloğlu tüp bebek tedavisi ile anne olacak

Meltem Miraloğlu tüp bebek tedavisi ile anne olacak

'Hayat Devam Ediyor' dizisinin çocuk gelini canlandıran Meltem Miraloğlu 80 yaşındaki Amerikalı bir adamla evlenmişti. Meltem Miraloğlu tüp bebek tedavisi ile anne olacağı açıklandı.

Meltem Miraloğlu tüp bebek tedavisi ile anne olacak

 "Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa" programında yer alana habere göre; 32 yaşındaki Meltem Miraloğlu, eşi Patrick’ten bebek sahibi olabilmek için tüp bebek tedavisine başladı

Çift kurallara harfiyen uyuyor

Çift doktorların dediklerine harfiyen uyuyor, anne-baba olabilmek için elinden geleni yapıyor.

Meltem Miraloğlu tüp bebek tedavisi ile anne olacakMeltem Miraloğlu tüp bebek tedavisi ile anne olacak

Öz oğlu babasını reddetti

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Patrick’in öz oğlu babasını reddetti.

Meltem Miraloğlu kimdir? Aslen nereli? Kiminle evlendi?Meltem Miraloğlu kimdir? Aslen nereli? Kiminle evlendi?

80 yaşındaki adamla evlenen Meltem Miraloğlu meğer evlat edinilmiş80 yaşındaki adamla evlenen Meltem Miraloğlu meğer evlat edinilmiş

Meltem Miraloğlu'nun oynadığı çocuk 'gelin rolü' gerçek olduMeltem Miraloğlu'nun oynadığı çocuk 'gelin rolü' gerçek oldu

 

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