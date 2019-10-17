Meltem Miraloğlu tüp bebek tedavisi ile anne olacak
'Hayat Devam Ediyor' dizisinin çocuk gelini canlandıran Meltem Miraloğlu 80 yaşındaki Amerikalı bir adamla evlenmişti. Meltem Miraloğlu tüp bebek tedavisi ile anne olacağı açıklandı.
"Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa" programında yer alana habere göre; 32 yaşındaki Meltem Miraloğlu, eşi Patrick’ten bebek sahibi olabilmek için tüp bebek tedavisine başladı
Çift kurallara harfiyen uyuyor
Çift doktorların dediklerine harfiyen uyuyor, anne-baba olabilmek için elinden geleni yapıyor.
Öz oğlu babasını reddetti
Yaşanan bu gelişmelerin ardından Patrick’in öz oğlu babasını reddetti.
Meltem Miraloğlu kimdir? Aslen nereli? Kiminle evlendi?
80 yaşındaki adamla evlenen Meltem Miraloğlu meğer evlat edinilmiş
Meltem Miraloğlu'nun oynadığı çocuk 'gelin rolü' gerçek oldu
HABERE YORUM KAT