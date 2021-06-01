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Meltem Yılmazkaya'nın acı kaybı: Babasını kaybetti!

Güldür Güldür Show oyuncularından sevilen isim Meltem Yılmazkaya sosyal medya hesabı üzerinden babasının vefat ettiği haberini takipçileriyle paylaştı.

Meltem Yılmazkaya'nın acı kaybı: Babasını kaybetti!

Show TV ekranlarında sevilerek izlenen Güldür Güldür Show programı oyuncularından Meltem Yılmazkaya acı kaybını sosyal medya hesabından duyurdu.

Babasının vefat haberini açıklayan Yılmazkaya,  sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Dün gece babamı kaybettik. Yarın defnedilecek. Mesaj ve telefonlara dönemiyorum. Kusuruma bakmayın. Allah herkesten razı olsun" ifadelerini kullandı. 

Ünlü ismi takip eden ve haberi duyan sosyal medya kullanıcısı ise ünlü oyuncunun paylaşımına yoğun ilgi göstererek Meltem Yılmazkaya'ya başsağlığı diledi.

Meltem Yılmazkaya'nın acı kaybı: Babasını kaybetti!

MELTEM YILMAZKAYA KİMDİR?

27 Kasım 1984 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Meltem Yılmazkaya,13 yaşından beri animatörlük yaptı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nin iki yıllık eğitimine devam ettikten sonra burslu olarak okuduğu Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun oldu.

Meltem Yılmazkaya hakkında daha fazla bilgiye ulaşmak isterseniz aşağıdaki habere tıklayınız...

{TITLE_STRIP}Meltem Yılmazkaya kimdir, nereli, kaç yaşında?

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